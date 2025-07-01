МИД РФ: Запад требует от Грузии кровавых авантюр против Абхазии и Южной Осетии

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Россия старается поддержать на Южном Кавказе устойчивый мир, заявили в МИД
Россия старается поддержать на Южном Кавказе устойчивый мир, заявили в МИД Фото:

Страны Запада пытаются шантажировать грузинское руководство санкциями, заставляя его предпринимать новые агрессивные шаги против Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил заместитель директора четвертого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел Российской Федерации Дмитрий Масюк на открытии научно-образовательной программы Фонда Горчакова «Кавказский диалог» в центре знаний «Машук». 

«Западники продолжают выкручивать руки, шантажировать грузинское руководство и народ санкциями, требовать новых кровавых авантюр против республики Абхазия и республики Южная Осетия, присоединения к антироссийским рестрикциям», — отметил Масюк. Цитату приводит ТАСС.

Он также подчеркнул, что Россия заинтересована в поддержании устойчивого мира и безопасности на Южном Кавказе. «Нам важно не допустить превращения Южного Кавказа в арену открытого геополитического противостояния», — сказал дипломат.

Масюк выразил обеспокоенность по поводу попыток коллективного Запада вбить клинья в отношения России с соседними странами и традиционными союзниками в регионе. «К сожалению, мы по-прежнему сталкиваемся с попытками коллективного Запада проводить на Южном Кавказе политику сдерживания России», — добавил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что страны Запада используют давление и санкции против России и ее союзников, в том числе через поддержку Киева, но эти попытки обречены на провал. Он подчеркивал, что западная политика сдерживания не приводит к заявленным целям и вызывает противостояние в регионе.

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Страны Запада пытаются шантажировать грузинское руководство санкциями, заставляя его предпринимать новые агрессивные шаги против Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил заместитель директора четвертого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел Российской Федерации Дмитрий Масюк на открытии научно-образовательной программы Фонда Горчакова «Кавказский диалог» в центре знаний «Машук».  «Западники продолжают выкручивать руки, шантажировать грузинское руководство и народ санкциями, требовать новых кровавых авантюр против республики Абхазия и республики Южная Осетия, присоединения к антироссийским рестрикциям», — отметил Масюк. Цитату приводит ТАСС. Он также подчеркнул, что Россия заинтересована в поддержании устойчивого мира и безопасности на Южном Кавказе. «Нам важно не допустить превращения Южного Кавказа в арену открытого геополитического противостояния», — сказал дипломат. Масюк выразил обеспокоенность по поводу попыток коллективного Запада вбить клинья в отношения России с соседними странами и традиционными союзниками в регионе. «К сожалению, мы по-прежнему сталкиваемся с попытками коллективного Запада проводить на Южном Кавказе политику сдерживания России», — добавил он. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что страны Запада используют давление и санкции против России и ее союзников, в том числе через поддержку Киева, но эти попытки обречены на провал. Он подчеркивал, что западная политика сдерживания не приводит к заявленным целям и вызывает противостояние в регионе.
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