Страны Запада пытаются шантажировать грузинское руководство санкциями, заставляя его предпринимать новые агрессивные шаги против Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил заместитель директора четвертого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел Российской Федерации Дмитрий Масюк на открытии научно-образовательной программы Фонда Горчакова «Кавказский диалог» в центре знаний «Машук».
«Западники продолжают выкручивать руки, шантажировать грузинское руководство и народ санкциями, требовать новых кровавых авантюр против республики Абхазия и республики Южная Осетия, присоединения к антироссийским рестрикциям», — отметил Масюк. Цитату приводит ТАСС.
Он также подчеркнул, что Россия заинтересована в поддержании устойчивого мира и безопасности на Южном Кавказе. «Нам важно не допустить превращения Южного Кавказа в арену открытого геополитического противостояния», — сказал дипломат.
Масюк выразил обеспокоенность по поводу попыток коллективного Запада вбить клинья в отношения России с соседними странами и традиционными союзниками в регионе. «К сожалению, мы по-прежнему сталкиваемся с попытками коллективного Запада проводить на Южном Кавказе политику сдерживания России», — добавил он.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что страны Запада используют давление и санкции против России и ее союзников, в том числе через поддержку Киева, но эти попытки обречены на провал. Он подчеркивал, что западная политика сдерживания не приводит к заявленным целям и вызывает противостояние в регионе.
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