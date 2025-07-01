Мэр Ивделя раскрыл судьбу дома, в котором прогремел взрыв и погибли люди

Дом в Ивделе, где взорвался газовый баллон и погибли люди, будет восстановлен
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Последствия взрыва в многоэтажном доме на ул. Генерала Тюленева. Москва, москва взрыв
Здание будет полностью восстановлено (архивное фото) Фото:
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В Ивделе произошел взрыв газа

Дом в Ивделе, где прогремел взрыв и погибли два человека, будет полностью восстановлен, а именно тот подъезд, где случилось ЧП. Об этом URA.RU рассказал мэр города Владимир Михель.

«Жителям второго, третьего и четвертого подъездов уже разрешено вернуться, на данный момент из 50 квартир заселилось примерно 25. А по первому подъезду мы ждем результатов экспертизы от министерства строительства. Сразу после ЧП было установлено, что взрыв сдвинул один из конструктивных элементов здания на 15 сантиметров. Было предложено техническое решение, и с помощью гидравлической техники блок вернули на место», — рассказал Михель.

Повторные замеры не выявили критических замечаний к несущим конструкциям. Тем не менее в окончательном заключении эксперты дадут рекомендации, где и что надо подремонтировать. После того, как работы будут завершены, жильцам первого подъезда разрешат вернуться в квартиры.

«На данный момент восемь человек живут в ПВР — гостинице „Ивдель“. Вчера еще несколько семей обозначили, что нуждаются в маневренном жилье. Сейчас мы этот вопрос прорабатываем, по каждой семье работаем адресно», — добавил глава.

Взрыв в пятиэтажке Ивделя произошел 26 июня. В квартире супругов — 66-летнего Виктора Шутова и 68-летней Галины Осиповой — взорвался газовый баллон и начался сильный пожар. Хозяева погибли. 30 человек были эвакуированы, четверо попали в больницу. Предположительно, баллон пенсионеры притащили в квартиру с помойки — как и многую ветошь и рухлядь, которую они часто забирали с мусорок.

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Дом в Ивделе, где прогремел взрыв и погибли два человека, будет полностью восстановлен, а именно тот подъезд, где случилось ЧП. Об этом URA.RU рассказал мэр города Владимир Михель. «Жителям второго, третьего и четвертого подъездов уже разрешено вернуться, на данный момент из 50 квартир заселилось примерно 25. А по первому подъезду мы ждем результатов экспертизы от министерства строительства. Сразу после ЧП было установлено, что взрыв сдвинул один из конструктивных элементов здания на 15 сантиметров. Было предложено техническое решение, и с помощью гидравлической техники блок вернули на место», — рассказал Михель. Повторные замеры не выявили критических замечаний к несущим конструкциям. Тем не менее в окончательном заключении эксперты дадут рекомендации, где и что надо подремонтировать. После того, как работы будут завершены, жильцам первого подъезда разрешат вернуться в квартиры. «На данный момент восемь человек живут в ПВР — гостинице „Ивдель“. Вчера еще несколько семей обозначили, что нуждаются в маневренном жилье. Сейчас мы этот вопрос прорабатываем, по каждой семье работаем адресно», — добавил глава. Взрыв в пятиэтажке Ивделя произошел 26 июня. В квартире супругов — 66-летнего Виктора Шутова и 68-летней Галины Осиповой — взорвался газовый баллон и начался сильный пожар. Хозяева погибли. 30 человек были эвакуированы, четверо попали в больницу. Предположительно, баллон пенсионеры притащили в квартиру с помойки — как и многую ветошь и рухлядь, которую они часто забирали с мусорок.
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