25 июня 2025

Установлены личности погибших при взрыве бытового газа в Ивделе. Фото

Спасатели нашли два обугленных тела в Ивделе, где взорвался баллон с газом
© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв на Сыромолотова, 28. Екатеринбург, происшествие, взрыв газа, огонь, разрушенный дом
Спасатели нашли два тела (архивное фото) Фото:
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В Ивделе произошел взрыв газа

Жертвами взрыва бытового газа, произошедшего в жилом доме на улице Карла Маркса в Ивделе (Свердловская область), стали 66-летний Виктор Шутов и 68-летняя Галина Осипова. Их тела были обнаружены спасателями при разборе завалов.

По рассказам соседей, Шутов вел замкнутый образ жизни, не употреблял алкоголь и не курил. «Жалоб на него не поступало, но в квартире — склад: книги, старье, велосипед. Все подряд тащил домой, после взрыва хлам разнесло по округе», — пишет Ural Mash.

Осипова, по словам очевидцев, была частой гостьей у Виктора. «Иногда к нему заходила подруга Галина. Ее поведение вызывало больше вопросов: нередко выпивала, курила. Сожительницей ее не называли — жила то у него, то где-то еще», — говорится в посте telegram-канала.

Прокуратура Ивделя начала проверку по факту взрыва газовых баллонов. Работы по разбору завалов продолжаются, следственные органы устанавливают обстоятельства трагедии. Ситуация находится на контроле региональных властей. URA.RU следит за ситуацией в онлайн-трансляции.

68-летняя Галина Осипова погибла при взрыве
68-летняя Галина Осипова погибла при взрыве
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Жертвами взрыва бытового газа, произошедшего в жилом доме на улице Карла Маркса в Ивделе (Свердловская область), стали 66-летний Виктор Шутов и 68-летняя Галина Осипова. Их тела были обнаружены спасателями при разборе завалов. По рассказам соседей, Шутов вел замкнутый образ жизни, не употреблял алкоголь и не курил. «Жалоб на него не поступало, но в квартире — склад: книги, старье, велосипед. Все подряд тащил домой, после взрыва хлам разнесло по округе», — пишет Ural Mash. Осипова, по словам очевидцев, была частой гостьей у Виктора. «Иногда к нему заходила подруга Галина. Ее поведение вызывало больше вопросов: нередко выпивала, курила. Сожительницей ее не называли — жила то у него, то где-то еще», — говорится в посте telegram-канала. Прокуратура Ивделя начала проверку по факту взрыва газовых баллонов. Работы по разбору завалов продолжаются, следственные органы устанавливают обстоятельства трагедии. Ситуация находится на контроле региональных властей. URA.RU следит за ситуацией в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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