Жертвами взрыва бытового газа, произошедшего в жилом доме на улице Карла Маркса в Ивделе (Свердловская область), стали 66-летний Виктор Шутов и 68-летняя Галина Осипова. Их тела были обнаружены спасателями при разборе завалов.
По рассказам соседей, Шутов вел замкнутый образ жизни, не употреблял алкоголь и не курил. «Жалоб на него не поступало, но в квартире — склад: книги, старье, велосипед. Все подряд тащил домой, после взрыва хлам разнесло по округе», — пишет Ural Mash.
Осипова, по словам очевидцев, была частой гостьей у Виктора. «Иногда к нему заходила подруга Галина. Ее поведение вызывало больше вопросов: нередко выпивала, курила. Сожительницей ее не называли — жила то у него, то где-то еще», — говорится в посте telegram-канала.
Прокуратура Ивделя начала проверку по факту взрыва газовых баллонов. Работы по разбору завалов продолжаются, следственные органы устанавливают обстоятельства трагедии. Ситуация находится на контроле региональных властей. URA.RU следит за ситуацией в онлайн-трансляции.
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