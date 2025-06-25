Происшествия Установлены личности погибших при взрыве бытового газа в Ивделе. Фото Спасатели нашли два обугленных тела в Ивделе, где взорвался баллон с газом 26 июня 2025 в 10:11 Размер текста - 17 + Спасатели нашли два тела (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Ивделе произошел взрыв газа Жертвами взрыва бытового газа, произошедшего в жилом доме на улице Карла Маркса в Ивделе (Свердловская область), стали 66-летний Виктор Шутов и 68-летняя Галина Осипова. Их тела были обнаружены спасателями при разборе завалов. По рассказам соседей, Шутов вел замкнутый образ жизни, не употреблял алкоголь и не курил. «Жалоб на него не поступало, но в квартире — склад: книги, старье, велосипед. Все подряд тащил домой, после взрыва хлам разнесло по округе», — пишет Ural Mash. Осипова, по словам очевидцев, была частой гостьей у Виктора. «Иногда к нему заходила подруга Галина. Ее поведение вызывало больше вопросов: нередко выпивала, курила. Сожительницей ее не называли — жила то у него, то где-то еще», — говорится в посте telegram-канала. Прокуратура Ивделя начала проверку по факту взрыва газовых баллонов. Работы по разбору завалов продолжаются, следственные органы устанавливают обстоятельства трагедии. Ситуация находится на контроле региональных властей. URA.RU следит за ситуацией в онлайн-трансляции. 68-летняя Галина Осипова погибла при взрыве Фото: соцсети погибшей Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жертвами взрыва бытового газа, произошедшего в жилом доме на улице Карла Маркса в Ивделе (Свердловская область), стали 66-летний Виктор Шутов и 68-летняя Галина Осипова. Их тела были обнаружены спасателями при разборе завалов. По рассказам соседей, Шутов вел замкнутый образ жизни, не употреблял алкоголь и не курил. «Жалоб на него не поступало, но в квартире — склад: книги, старье, велосипед. Все подряд тащил домой, после взрыва хлам разнесло по округе», — пишет Ural Mash. Осипова, по словам очевидцев, была частой гостьей у Виктора. «Иногда к нему заходила подруга Галина. Ее поведение вызывало больше вопросов: нередко выпивала, курила. Сожительницей ее не называли — жила то у него, то где-то еще», — говорится в посте telegram-канала. Прокуратура Ивделя начала проверку по факту взрыва газовых баллонов. Работы по разбору завалов продолжаются, следственные органы устанавливают обстоятельства трагедии. Ситуация находится на контроле региональных властей. URA.RU следит за ситуацией в онлайн-трансляции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям