«Все вокруг горит, ужас»: соседка погибших пенсионеров рассказала, как взорвался дом в Ивделе

Четверо жителей Ивделя попали в реанимацию после взрыва в доме

26 июня 2025 в 16:42 Размер текста - 17 +

После взрыва возник пожар (архивное фото) Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета В Ивделе произошел взрыв газа Нина Халява — жительница злополучного дома, в котором прогремел взрыв — вместе с мужем и еще двумя соседями находятся в реанимации после ЧП. Она жила этажом ниже квартиры, где взорвался газовый баллон и погибли хозяева. Пожилая женщина рассказала URA.RU, как ей удалось пережить страшную ночь. «Было два часа ночи, когда раздался грохот, наверху у соседей что-то упало, а потом зашипело, будто сильный напор воды. Я побежала проверять квартиру и снова легла, причем наверху было тихо. Заметила в окно, что пошел какой-то дымок, будто туман, и появился странный запах, как от сварочного аппарата. А потом как бабахнуло! Все тряпки из их квартиры полетели на улицу на деревья. Тряпки горят, деревья горят, все вокруг горит, ужас!» — вспоминает Нина Петровна. От мощного взрыва железную дверь их квартиры перекосило так, что прибежавшим зятю и внуку пришлось выламывать ее ломом, чтобы освободить родню. У других жильцов железные двери и вовсе выбило, например, в одной из квартир она улетела в комнату и чуть не убила хозяйку. «Все разрушено, плинтусы и нагревательные баки отлетели, потолки висят, куда теперь возвращаться? Мы в этой квартире прожили 45 лет», — плачет Нина Петровна. Она является инвалидом II группы, ее муж Василий — III группы. Сейчас они, а также еще две соседки лежат в реанимации. Как таковых серьезных травм они не получили, но находятся в сильнейшем стрессе. У супругов Халявы подскочило давление, и пока врачи не могут его сбить. «Состояние у нас неважное. До сих пор песок из волос вытряхиваем», — призналась пенсионерка. Взрыв в пятиэтажке Ивделя прогремел в ночь на 26 июня. Погибли хозяева квартиры на втором этаже — 66-летний Виктор Шутов и 68-летняя Галина Осипова, у них взорвался баллон с газом. 30 человек было эвакуировано, в том числе восемь детей. Подробнее о трагедии, — в отдельном сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нина Халява — жительница злополучного дома, в котором прогремел взрыв — вместе с мужем и еще двумя соседями находятся в реанимации после ЧП. Она жила этажом ниже квартиры, где взорвался газовый баллон и погибли хозяева. Пожилая женщина рассказала URA.RU, как ей удалось пережить страшную ночь. «Было два часа ночи, когда раздался грохот, наверху у соседей что-то упало, а потом зашипело, будто сильный напор воды. Я побежала проверять квартиру и снова легла, причем наверху было тихо. Заметила в окно, что пошел какой-то дымок, будто туман, и появился странный запах, как от сварочного аппарата. А потом как бабахнуло! Все тряпки из их квартиры полетели на улицу на деревья. Тряпки горят, деревья горят, все вокруг горит, ужас!» — вспоминает Нина Петровна. От мощного взрыва железную дверь их квартиры перекосило так, что прибежавшим зятю и внуку пришлось выламывать ее ломом, чтобы освободить родню. У других жильцов железные двери и вовсе выбило, например, в одной из квартир она улетела в комнату и чуть не убила хозяйку. «Все разрушено, плинтусы и нагревательные баки отлетели, потолки висят, куда теперь возвращаться? Мы в этой квартире прожили 45 лет», — плачет Нина Петровна. Она является инвалидом II группы, ее муж Василий — III группы. Сейчас они, а также еще две соседки лежат в реанимации. Как таковых серьезных травм они не получили, но находятся в сильнейшем стрессе. У супругов Халявы подскочило давление, и пока врачи не могут его сбить. «Состояние у нас неважное. До сих пор песок из волос вытряхиваем», — призналась пенсионерка. Взрыв в пятиэтажке Ивделя прогремел в ночь на 26 июня. Погибли хозяева квартиры на втором этаже — 66-летний Виктор Шутов и 68-летняя Галина Осипова, у них взорвался баллон с газом. 30 человек было эвакуировано, в том числе восемь детей. Подробнее о трагедии, — в отдельном сюжете агентства.