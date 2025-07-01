Экс-замминистра обороны Иванова осудили по делу о хищениях на сумму свыше 4 млрд рублей

Московский городской суд вынес приговор бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, назначив ему 13 лет лишения свободы по делу о хищении средств на сумму более 4 миллиардов рублей. Информацию об этом передают журналисты, находящиеся в зале суда.
«Мосгорсуд приговорил к 13 годам колонии бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о хищениях на сумму свыше 4 миллиардов рублей. Также суд назначил Иванову штраф в 100 миллионов рублей», — передает информацию корреспондент РИА Новости.
Второй фигурант дела — бывший подчиненный Иванова Антон Филатов получил 12,5 лишения свободы и должен выплатить штраф в размере 25 миллионов рублей. У банка «Интеркоммерц» дополнительно изымут 3,92 млрд рублей. Кроме того, суд принял решение о конфискации имущества всех обвиняемых на общую сумму 620 млн рублей. Адвокаты экс-замминистра обороны Иванова намерены обжаловать вынесенный приговор.
Тимура Иванова арестовали в 2024 году. По данным следственных органов, в 2015 году Иванов занимал должность генерального директора АО «Оборонстрой», а Филатов возглавлял подчиненную ему структуру — компанию «Оборонлогистика». Следствие полагает, что оба фигуранта причастны к хищению денежных средств в размере 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у банка «Интеркоммерц» в ходе приобретения двух паромов «Агиос Лаврентиус» и «Мария-Елена». Их планировалось использовать для Керченской переправы, в обход санкций. Иванов и Филатов отрицают свою причастность к предъявленным обвинениям, пишет «Царьград».
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