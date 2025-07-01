Трамп не исключил депортации Маска

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность депортации миллиардера и основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, который родился в ЮАР и получил американское гражданство в 2002 году. Об этом президент сообщилна пресс-конференции с журналистами.
«Я не знаю. Нам придется посмотреть. Возможно, нам придется посадить на Илона DOGE. Знаете, что такое DOGE? DOGE — это монстр, которому, возможно, придется вернуться и съесть Илона», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о том, депортирует ли он Маска. Цитату приводит корреспондент Daily Mail Эмили Гудин в соцсети X.
Отношения между Трампом и Маском ранее обострились после публичных разногласий и взаимных упреков в социальных сетях, а также на фоне различий в экономической политике. В июне Маск принес извинения за некоторые свои публикации, после чего Трамп заявил о возможности примирения и выразил готовность к диалогу. Однако угроза депортации свидетельствует о продолжающемся напряжении между сторонами.
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