Трамп посоветовал Маску не играть с ним в игры

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Трамп пригрозил Маску
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новость из сюжета
Дональд Трамп и Илон Маск поссорились и начали поливать друг друга грязью

Президент США Дональд Трамп высказался против публичного конфликта с миллиардером Илоном Маском, который может негативно сказаться на принятии законопроекта о снижении налогов и сокращении государственных расходов. Об этом он сообщил журналистам по прибытии во Флориду.

«Я не думаю, что ему стоит играть со мной в такие игры», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, не может ли его конфликт с Маском осложнить принятие законопроекта в конгрессе США. Цитату приводит РИА Новости. Также американский лидер указал, что вопрос может быть рассмотрен Департаментом государственной эффективности США (DOGE), добавив, что стране «удастся сэкономить целое состояние» благодаря принятым в отношении Маска мерам.

Ранее отношения между Дональдом Трампом и Илоном Маском обострились из-за разногласий по экономической политике и публичных заявлений в социальных сетях, однако в июне предприниматель извинился за свои публикации, а президент США выразил готовность к диалогу и не исключил примирения. Конфликт между ними усилился после того, как Трамп предостерег Маска от поддержки демократов, что сопровождалось взаимными упреками и разладом в их взаимодействии.

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Президент США Дональд Трамп высказался против публичного конфликта с миллиардером Илоном Маском, который может негативно сказаться на принятии законопроекта о снижении налогов и сокращении государственных расходов. Об этом он сообщил журналистам по прибытии во Флориду. «Я не думаю, что ему стоит играть со мной в такие игры», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, не может ли его конфликт с Маском осложнить принятие законопроекта в конгрессе США. Цитату приводит РИА Новости. Также американский лидер указал, что вопрос может быть рассмотрен Департаментом государственной эффективности США (DOGE), добавив, что стране «удастся сэкономить целое состояние» благодаря принятым в отношении Маска мерам. Ранее отношения между Дональдом Трампом и Илоном Маском обострились из-за разногласий по экономической политике и публичных заявлений в социальных сетях, однако в июне предприниматель извинился за свои публикации, а президент США выразил готовность к диалогу и не исключил примирения. Конфликт между ними усилился после того, как Трамп предостерег Маска от поддержки демократов, что сопровождалось взаимными упреками и разладом в их взаимодействии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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