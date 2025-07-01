«Заманчиво»: Маск отреагировал на угрозу Трампа о депортации

Маск: было бы заманчиво обострить ссору с Трампом
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Маск заявил, что пока не намерен обострять конфликт с Трампом
Маск заявил, что пока не намерен обострять конфликт с Трампом Фото:
новость из сюжета
Дональд Трамп и Илон Маск поссорились и начали поливать друг друга грязью

Американский бизнесмен Илон Маск высказался по поводу заявления президента США Дональда Трампа о возможной его депортации. По словам Маска, хотя у него есть соблазн усилить конфликт, в настоящее время он не намерен этого делать.

«Так заманчиво обострить ситуацию. Так заманчиво. Но я пока воздержусь», — написал Маск в соцсети Х, отвечая на видео со словами Трампа.

Ранее Дональд Трамп в интервью заявил, что готов рассмотреть вопрос о депортации Илона Маска, если обнаружатся соответствующие основания. Подробности возможных претензий к предпринимателю не уточняются.

Ранее отношения между Трампом и Маском уже обострялись из-за публичных разногласий и взаимных упреков, а также различий в экономической политике. В июне Маск приносил извинения за свои публикации, после чего Трамп допускал возможность примирения, однако теперь ссора между недавними приятелями вновь обострилась из-за слова президента США о вероятной депортации предпринимателя, родившегося в ЮАР и ставшего гражданином США в 2002 году.

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Американский бизнесмен Илон Маск высказался по поводу заявления президента США Дональда Трампа о возможной его депортации. По словам Маска, хотя у него есть соблазн усилить конфликт, в настоящее время он не намерен этого делать. «Так заманчиво обострить ситуацию. Так заманчиво. Но я пока воздержусь», — написал Маск в соцсети Х, отвечая на видео со словами Трампа. Ранее Дональд Трамп в интервью заявил, что готов рассмотреть вопрос о депортации Илона Маска, если обнаружатся соответствующие основания. Подробности возможных претензий к предпринимателю не уточняются. Ранее отношения между Трампом и Маском уже обострялись из-за публичных разногласий и взаимных упреков, а также различий в экономической политике. В июне Маск приносил извинения за свои публикации, после чего Трамп допускал возможность примирения, однако теперь ссора между недавними приятелями вновь обострилась из-за слова президента США о вероятной депортации предпринимателя, родившегося в ЮАР и ставшего гражданином США в 2002 году.
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