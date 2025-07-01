01 июля 2025

В ХМАО от клещей пострадали более 4,5 тысяч жителей

© Служба новостей «URA.RU»
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За неделю выявлено 529 случаев присасывания
За неделю выявлено 529 случаев присасывания Фото:

С начала сезона в 2025 году от укусов клещей пострадали 4693 югорчанина. За последнюю неделю количество случаев присасывания увеличилось на 529, сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО.

«С начала сезона активности клещей в Югре зарегистрировано 4693 обращения за медицинской помощью по поводу присасывания клещей в 22-х муниципальных образованиях… За минувшую неделю зарегистрировано 529 присасываний», — написано на сайте ведомства.

Наибольшее количество пострадавших от укуса клещей зарегистрировано в Октябрьском районе. На втором месте стоит Пыть-Ях, а на третьем – Ханты-Мансийский район. При этом, 13,5% всех укушенных — дети.

Больше всего обращений из-за присасывания клещей на этой неделе поступило от посещавших лес – 36,7%. Также 28,2% югорчан подхватили клеща на своих дачах, 20,6% — находясь в своем муниципалитете, 1,1% — на кладбищах, 0,6% — в парках и скверах, 0,0% — на пляжах. Доля завозных – 12,8%.

На прошлой неделе количество обращений из-за укуса клеща было выше. Тогда из-за насекомых пришли в больницу 878 человек. Несмотря на уменьшение случаев присасывания, в ХМАО появилась другая проблема – туляремия. Сейчас в регионе ввели обязательную иммунизацию для жителей старше семи лет в девяти муниципалитетах округа.

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С начала сезона в 2025 году от укусов клещей пострадали 4693 югорчанина. За последнюю неделю количество случаев присасывания увеличилось на 529, сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО. «С начала сезона активности клещей в Югре зарегистрировано 4693 обращения за медицинской помощью по поводу присасывания клещей в 22-х муниципальных образованиях… За минувшую неделю зарегистрировано 529 присасываний», — написано на сайте ведомства. Наибольшее количество пострадавших от укуса клещей зарегистрировано в Октябрьском районе. На втором месте стоит Пыть-Ях, а на третьем – Ханты-Мансийский район. При этом, 13,5% всех укушенных — дети. Больше всего обращений из-за присасывания клещей на этой неделе поступило от посещавших лес – 36,7%. Также 28,2% югорчан подхватили клеща на своих дачах, 20,6% — находясь в своем муниципалитете, 1,1% — на кладбищах, 0,6% — в парках и скверах, 0,0% — на пляжах. Доля завозных – 12,8%. На прошлой неделе количество обращений из-за укуса клеща было выше. Тогда из-за насекомых пришли в больницу 878 человек. Несмотря на уменьшение случаев присасывания, в ХМАО появилась другая проблема – туляремия. Сейчас в регионе ввели обязательную иммунизацию для жителей старше семи лет в девяти муниципалитетах округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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