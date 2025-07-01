В ХМАО от клещей пострадали более 4,5 тысяч жителей

С начала сезона в 2025 году от укусов клещей пострадали 4693 югорчанина. За последнюю неделю количество случаев присасывания увеличилось на 529, сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО.
«С начала сезона активности клещей в Югре зарегистрировано 4693 обращения за медицинской помощью по поводу присасывания клещей в 22-х муниципальных образованиях… За минувшую неделю зарегистрировано 529 присасываний», — написано на сайте ведомства.
Наибольшее количество пострадавших от укуса клещей зарегистрировано в Октябрьском районе. На втором месте стоит Пыть-Ях, а на третьем – Ханты-Мансийский район. При этом, 13,5% всех укушенных — дети.
Больше всего обращений из-за присасывания клещей на этой неделе поступило от посещавших лес – 36,7%. Также 28,2% югорчан подхватили клеща на своих дачах, 20,6% — находясь в своем муниципалитете, 1,1% — на кладбищах, 0,6% — в парках и скверах, 0,0% — на пляжах. Доля завозных – 12,8%.
На прошлой неделе количество обращений из-за укуса клеща было выше. Тогда из-за насекомых пришли в больницу 878 человек. Несмотря на уменьшение случаев присасывания, в ХМАО появилась другая проблема – туляремия. Сейчас в регионе ввели обязательную иммунизацию для жителей старше семи лет в девяти муниципалитетах округа.
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