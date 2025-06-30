Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию для жителей ХМАО из-за вспышки туляремии

В ХМАО ввели обязательную иммунизацию против туляремии для жителей старше семи лет в девяти муниципалитетах округа. Об этом сообщили в окружном Роспотребнадзоре.
«Постановлением главного санитарного врача по Югре введена обязательная иммунизация против туляремии: населения старше семи лет города Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский район, Сургут и Сургутский район, Нефтеюганск и Нефтеюганский район, Березовский район, Кондинский район, Октябрьский район. Также в группу риска входят югорчане, работающие с грунтом и в лесах», — сказано в сообщении.
Такое решение принято в связи с ростом заболеваемости: в 2024 году в округе зарегистрировано 58 случаев туляремии, в том время, как в 2023 году таких случае не было вообще. Переносчиком инфекции являются грызуны, а также комары, слепни и клещи.
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