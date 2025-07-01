01 июля 2025

Аналитик послала россиянам сигнал о вкладах в преддверии снижения ставок

Аналитик Замалеева посоветовала спешить с размещением денег на вкладах
© Служба новостей «URA.RU»
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Момент со снижением ключевой ставки упускать нельзя, отмечает эксперт
Момент со снижением ключевой ставки упускать нельзя, отмечает эксперт Фото:

Российские банки начали снижать ставки по вкладам вслед за изменением ключевой ставки Центробанка, и у граждан остается ограниченное время, чтобы зафиксировать выгодные условия размещения средств. Об этом сообщила аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева.

«В современных реалиях у граждан РФ со сбережениями остается ограниченное время для того, чтобы воспользоваться действующими предложениями. Оптимальным решением считается стратегия „депозитной лестницы“, при которой капитал распределяется между несколькими вкладами с различными сроками размещения», — заявила собеседница агентства «Прайм». Такой подход позволит сохранить уровень доходности и обеспечит доступ к средствам в случае внезапных изменений процентных ставок, подчеркнула Замалеева.

Для банков нет смысла держать дорогие пассивы, если привлечение денег на рынке становится дешевле. Если инфляция продолжит замедляться, ключевая ставка будет снижаться постепенно и концу текущего года составит 17-18%, утверждает аналитик. При этом финансовые организации также продолжат снижать ставки по депозитам.

В Госдуме предсказывают, что к концу 2025-го ключевая ставка снизится до 13-15%, отмечает «Национальная служба новостей». При этом многие участники рынка дают неутешительный прогноз по ипотекам.

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Российские банки начали снижать ставки по вкладам вслед за изменением ключевой ставки Центробанка, и у граждан остается ограниченное время, чтобы зафиксировать выгодные условия размещения средств. Об этом сообщила аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева. «В современных реалиях у граждан РФ со сбережениями остается ограниченное время для того, чтобы воспользоваться действующими предложениями. Оптимальным решением считается стратегия „депозитной лестницы“, при которой капитал распределяется между несколькими вкладами с различными сроками размещения», — заявила собеседница агентства «Прайм». Такой подход позволит сохранить уровень доходности и обеспечит доступ к средствам в случае внезапных изменений процентных ставок, подчеркнула Замалеева. Для банков нет смысла держать дорогие пассивы, если привлечение денег на рынке становится дешевле. Если инфляция продолжит замедляться, ключевая ставка будет снижаться постепенно и концу текущего года составит 17-18%, утверждает аналитик. При этом финансовые организации также продолжат снижать ставки по депозитам. В Госдуме предсказывают, что к концу 2025-го ключевая ставка снизится до 13-15%, отмечает «Национальная служба новостей». При этом многие участники рынка дают неутешительный прогноз по ипотекам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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