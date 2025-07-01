«Как раньше уже никогда не будет»: в ВТБ дали неутешительный прогноз по ипотекам

В России в течение долгого времени ставки по не субсидируемым ипотечным кредитам будут двузначными и станут меньше. К такому выводу пришел замглавы ВТБ Дмитрий Пьянов, отвечая на вопрос URA.RU. Он подчеркнул, что обычно осторожно подходит к радикальным высказываниям, но уверен, что такой ситуации с ипотеками, как в 2023 году, уже не будет.
«Смотрите, я обычно очень осторожен с такими радикальными высказываниями, но так, как было например в первой половине 2023 года, когда все соревновались с IT-ипотекой по 6% — такого уже никогда не будет... Я думаю, долгое время процентные ставки по не субсидируемым ипотекам будут двузначными», — рассказал Пьянов на конференц-колле по случаю раскрытия финансовых показателей ВТБ по МСФО за 5 месяцев 2025 года.
По его словам, Россия в период высоких ключевых ставок вынесла важный урок. «Ипотечный долгосрочный кредит, выданный при высоких ставках по низкой ставке, далеко выведет этот продукт в убыток», — заключил Пьянов.
Ранее глава «Дом.РФ» Виталий Мутко отмечал, что после снижения Банком России ключевой ставки до 20% пик высоких ипотечных ставок в стране пройден, однако текущие значения по-прежнему остаются двузначными и сдерживают спрос. По его прогнозу, к концу 2025 года ключевая ставка может снизиться до 16–17%, что позволит рассчитывать на постепенное восстановление рынка ипотеки без государственных субсидий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.