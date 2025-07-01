01 июля 2025

Россия нашла беспроигрышный аргумент в споре об освобождении Херсонщины

Сальдо пообещал передать в ООН данные о референдуме в Херсонской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сальдо готов передать ООН документы о референдуме в Херсонской области
Сальдо готов передать ООН документы о референдуме в Херсонской области Фото:
новость из сюжета
Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Россия готова передать ООН документы о референдуме в Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо. Россия уверена в легитимности и открытости проведенного референдума, подчеркнул он.

«Мы готовы. У нас все зафиксировано — списки, видеонаблюдение, участие международных наблюдателей. Это был открытый и легитимный процесс, и мы не боимся предъявить факты. Мяч на стороне ООН», — сообщил Сальдо в беседе с РИА Новости.

По информации губернатора, на референдуме в сентябре 2022 года были соблюдены все необходимые процедуры, а процесс проходил публично и под наблюдением иностранных представителей. Российская сторона располагает полным перечнем материалов, которые могут быть предоставлены международным организациям для проверки.

Херсонская область расположена на юге России, в нижнем течении Днепра, и имеет выход к Азовскому и Черному морям. По итогам референдума в сентябре 2022 года регион вошел в состав Российской Федерации. Украинские власти не признают результаты голосования и продолжают боевые действия на части территории области. В настоящее время российский контроль установлен примерно на 75% территории региона, тогда как правобережная часть, включая город Херсон, находится под контролем украинских сил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия готова передать ООН документы о референдуме в Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо. Россия уверена в легитимности и открытости проведенного референдума, подчеркнул он. «Мы готовы. У нас все зафиксировано — списки, видеонаблюдение, участие международных наблюдателей. Это был открытый и легитимный процесс, и мы не боимся предъявить факты. Мяч на стороне ООН», — сообщил Сальдо в беседе с РИА Новости. По информации губернатора, на референдуме в сентябре 2022 года были соблюдены все необходимые процедуры, а процесс проходил публично и под наблюдением иностранных представителей. Российская сторона располагает полным перечнем материалов, которые могут быть предоставлены международным организациям для проверки. Херсонская область расположена на юге России, в нижнем течении Днепра, и имеет выход к Азовскому и Черному морям. По итогам референдума в сентябре 2022 года регион вошел в состав Российской Федерации. Украинские власти не признают результаты голосования и продолжают боевые действия на части территории области. В настоящее время российский контроль установлен примерно на 75% территории региона, тогда как правобережная часть, включая город Херсон, находится под контролем украинских сил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...