Как ухудшались отношения России и Азербайджана

Отношения между Россией и Азербайджаном в 2025 году переживают беспрецедентный спад. Особенно это стало заметно после того, как в Екатеринбурге были задержаны более 50 азербайджанцев, что спровоцировало череду обвинений и дипломатических демаршей. Серия инцидентов, включая закрытие «Русского дома», ограничение работы информагентства Sputnik и взаимные запреты на въезд политиков углубила кризис, подорвав культурные и политические связи между странами. В материале URA.RU рассказываем, как ухудшались российско-азербайджанские отношения.
Авиакатастрофа в Актау: точка отсчета кризиса
Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом J2-8243 из Баку в Грозный, 25 декабря 2024 года потерпел крушение близ города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту погибло 38, выжило лишь шестеро. Все раненые находились в критическом состоянии.
Азербайджанские власти, включая президента Ильхама Алиева, немедленно обвинили Россию в причастности к трагедии, ссылаясь на предварительные данные расследования, указывающие на поражение самолета «внешними металлическими объектами», предположительно ракетой ПВО «Панцирь-С». Алиев потребовал от Москвы официального признания вины, наказания виновных и выплаты компенсаций, утверждая, что самолет подвергся атаке систем радиоэлектронной борьбы в российском воздушном пространстве.
Россия выразила соболезнования и подчеркнула, что расследование продолжается, а выводы о причинах катастрофы преждевременны. Президент Владимир Путин в телефонных разговорах с Алиевым заверил, что Москва заинтересована в объективном разбирательстве и готова оказывать содействие.
Закрытие «Русского дома» и ограничение работы Sputnik
В начале февраля 2025 года Азербайджан нанес удар по российскому культурному присутствию, объявив о закрытии «Русского дома» в Баку — филиала агентства «Россотрудничество». Официальной причиной названо отсутствие регистрации организации как юридического лица, что, по словам представителя МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде, является нарушением законодательства.
«Русский дом», созданный в 1997 году для продвижения российской культуры, науки и языка, десятилетиями работал без претензий со стороны Баку. Россия неоднократно предлагала урегулировать вопрос регистрации, но, как отметила представитель МИД РФ Мария Захарова, эти обращения игнорировались.
Ограничение работы Sputnik и последующие обыски
В середине февраля 2025 года Азербайджан сократил штат местного представительства агентства Sputnik с 40 сотрудников до одного корреспондента, что фактически означало остановку его работы в стране. Местные СМИ расценили это как часть кампании против российских медиа, особенно после обвинений в том, что Sputnik и «Русский дом» якобы служили прикрытием для разведывательной деятельности. Россия отвергла эти обвинения, назвав их абсурдом и попыткой дискредитации.
Ситуация обострилась 30 июня, когда азербайджанские силовики провели обыски в офисе Sputnik в Баку, задержав двух сотрудников и обвинив их в «работе на ФСБ». Совет по правам человека при президенте РФ осудил действия Баку, указав на нарушение международных норм, включая свободу журналистики. Россия назвала обвинения безосновательными и направила дипломатов к офису агентства для выяснения обстоятельств, однако доступ был ограничен.
Задержания в Екатеринбурге: борьба с преступностью и недопонимание
В Екатеринбурге 27 июня 2025 года российские правоохранительные органы провели спецоперацию, в ходе которой были задержаны более 50 человек, подозреваемых в причастности к тяжким преступлениям, включая убийства 2001–2011 годов. Среди задержанных оказались граждане Азербайджана, что вызвало резкую реакцию Баку. Уточняется, что они могут быть связаны с делом бутлегеров, из-за которых погибло 44 человека. Азербайджанские власти обвинили Россию в «этнической дискриминации», а СМИ республики назвали действия силовиков «репрессиями».
Россия пояснила, что операция была направлена исключительно на борьбу с организованной преступностью и не имела этнической подоплеки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что следствие по обстоятельствам гибели задержанных продолжается, а уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова запросила у Генпрокуратуры проверку законности действий силовиков. Москва выразила сожаление по поводу реакции Баку, призвав не политизировать ситуацию и дождаться результатов расследования.
Взаимные запреты на въезд
Напряженность сопровождалась взаимными ограничениями на въезд. В феврале Азербайджан запретил въезд депутату Госдумы РФ Николаю Валуеву после его комментариев о закрытии «Русского дома», где он предложил обратить внимание на деятельность азербайджанских диаспор в России. Баку счел это оскорбительным. В ответ в мае Россия отказала во въезде азербайджанскому депутату Азеру Бадамову, который должен был участвовать в мероприятиях в Астрахани, из-за его резких высказываний в адрес Валуева.
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