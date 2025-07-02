«Задержано более 20 рейсов»: туман парализовал работу аэропорта в Новосибирске

В аэропорту Толмачево задерживается более 20 рейсов из-за тумана
© Служба новостей «URA.RU»
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В Новосибирске массовые задержки рейсов
В Новосибирске массовые задержки рейсов Фото:

В новосибирском аэропорту Толмачево более 20 рейсов задерживаются из-за сильного тумана. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

"В связи с метеоусловиями (туман) в настоящее время возможны задержки рейсов", — говорится в сообщении на официальной странице аэропорта в соцсети "ВКонтакте". Там добавили, что в данный момент более 20 рейсов задерживаются. На онлайн-табло указано, что задержки касаются рейсов из разных городов, включая Санкт-Петербург и Пекин.

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В новосибирском аэропорту Толмачево более 20 рейсов задерживаются из-за сильного тумана. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани. "В связи с метеоусловиями (туман) в настоящее время возможны задержки рейсов", — говорится в сообщении на официальной странице аэропорта в соцсети "ВКонтакте". Там добавили, что в данный момент более 20 рейсов задерживаются. На онлайн-табло указано, что задержки касаются рейсов из разных городов, включая Санкт-Петербург и Пекин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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