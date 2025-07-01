01 июля 2025

Суд ХМАО вынес приговор участникам ОПГ за похищение человека

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Суд отправил в колонию строгого режима двоих югорчан за похищение человека
Суд отправил в колонию строгого режима двоих югорчан за похищение человека Фото:

Мегионский городской суд вынес приговор двум мужчинам, которые похитили человека и требовали с него полмиллиона рублей. Их приговорили к шести и семи годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил одному из виновных наказание в виде шести лет лишения свободы, другому — семь лет и три месяца лишения свободы. Наказание они будут отбывать в исправительных колониях строгого режима», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В сентябре 2024 года двое югорчан похитили жителя Мегиона, посадили его в машину и вывезли в лес. Там они стали избивать потерпевшего и требовать с него полмиллиона рублей. После они направились на автопарковку. Там похищенный воспользовался моментом — увидев, что мимо проезжает полицейский автомобиль, он разбил стекло в автомобиле похитителей, выбрался через него и попросил сотрудников о помощи.

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Мегионский городской суд вынес приговор двум мужчинам, которые похитили человека и требовали с него полмиллиона рублей. Их приговорили к шести и семи годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. «Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил одному из виновных наказание в виде шести лет лишения свободы, другому — семь лет и три месяца лишения свободы. Наказание они будут отбывать в исправительных колониях строгого режима», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В сентябре 2024 года двое югорчан похитили жителя Мегиона, посадили его в машину и вывезли в лес. Там они стали избивать потерпевшего и требовать с него полмиллиона рублей. После они направились на автопарковку. Там похищенный воспользовался моментом — увидев, что мимо проезжает полицейский автомобиль, он разбил стекло в автомобиле похитителей, выбрался через него и попросил сотрудников о помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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