Суд ХМАО вынес приговор участникам ОПГ за похищение человека

Мегионский городской суд вынес приговор двум мужчинам, которые похитили человека и требовали с него полмиллиона рублей. Их приговорили к шести и семи годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил одному из виновных наказание в виде шести лет лишения свободы, другому — семь лет и три месяца лишения свободы. Наказание они будут отбывать в исправительных колониях строгого режима», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В сентябре 2024 года двое югорчан похитили жителя Мегиона, посадили его в машину и вывезли в лес. Там они стали избивать потерпевшего и требовать с него полмиллиона рублей. После они направились на автопарковку. Там похищенный воспользовался моментом — увидев, что мимо проезжает полицейский автомобиль, он разбил стекло в автомобиле похитителей, выбрался через него и попросил сотрудников о помощи.
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