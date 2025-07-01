Водитель автобуса умер за рулем на заводе в Пермском крае

В Пермском крае водитель автобуса скончался за рулем во время движения по территории нефтеперерабатывающего предприятия. Инцидент произошел 1 июля 2025 года. Его работодатель — ООО «ИТК-Строй». Компания занимается строительно-монтажными работами.
«Погибший сотрудник 1961 года рождения. Он потерял сознание при управлении автобусом ПАЗ, после чего транспортное средство врезалось в бетонный столб. Никто из остальных находившихся в салоне автобуса сотрудников не пострадал», — сообщает Госинспекция по труду в Пермском крае в своем telegram-канале.
В настоящее время инспекция организовала расследование несчастного случая. В ближайшее время будет проведен правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, в частности, режима труда и отдыха, также будут запрошены результаты судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти. Если нарушения трудового законодательства будут выявлены, инспекция примет меры административного характера.
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