Прокуратура отправила в суд дело на скандального ресторатора из Сургута

В Сургуте прокуратура возбудила уголовное дело на скандального ресторатора Алексея Гулякина. Он обвиняется в невыплате зарплаты рабочим на сумму свыше 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного предпринимателя. Он обвиняется по части 2 статьи 145.1 УК РФ „полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы“, — сообщается на сайте прокуратуры региона.
С января по май 2024 года бизнесмен не выплатит рабочим зарплату на общую сумму свыше 400 тысяч рублей. При этом он имел возможность рассчитаться с подчиненными, но направлял деньги на другие цели. Прокуратура направила дело в суд для рассмотрения и контролирует погашение задолженности.
В марте сургутский ресторатор Гулякин задолжал инвесторам 200 миллионов рублей и объявил о блокировке счетов. А до этого, в феврале, на него напал один из инвесторов, которому скандальный бизнесмен задолжал крупную сумму денег.
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