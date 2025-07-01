01 июля 2025

Прокуратура отправила в суд дело на скандального ресторатора из Сургута

Скандальный ресторатор из Сургута задолжал сотрудникам 400 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура возбудила уголовное дело на скандального ресторатора Гулякина из-за невыплаты заработной платы сотрудникам
Прокуратура возбудила уголовное дело на скандального ресторатора Гулякина из-за невыплаты заработной платы сотрудникам Фото:

В Сургуте прокуратура возбудила уголовное дело на скандального ресторатора Алексея Гулякина. Он обвиняется в невыплате зарплаты рабочим на сумму свыше 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного предпринимателя. Он обвиняется по части 2 статьи 145.1 УК РФ „полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы“, — сообщается на сайте прокуратуры региона.

С января по май 2024 года бизнесмен не выплатит рабочим зарплату на общую сумму свыше 400 тысяч рублей. При этом он имел возможность рассчитаться с подчиненными, но направлял деньги на другие цели. Прокуратура направила дело в суд для рассмотрения и контролирует погашение задолженности.

В марте сургутский ресторатор Гулякин задолжал инвесторам 200 миллионов рублей и объявил о блокировке счетов. А до этого, в феврале, на него напал один из инвесторов, которому скандальный бизнесмен задолжал крупную сумму денег.

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В Сургуте прокуратура возбудила уголовное дело на скандального ресторатора Алексея Гулякина. Он обвиняется в невыплате зарплаты рабочим на сумму свыше 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «Прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного предпринимателя. Он обвиняется по части 2 статьи 145.1 УК РФ „полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы“, — сообщается на сайте прокуратуры региона. С января по май 2024 года бизнесмен не выплатит рабочим зарплату на общую сумму свыше 400 тысяч рублей. При этом он имел возможность рассчитаться с подчиненными, но направлял деньги на другие цели. Прокуратура направила дело в суд для рассмотрения и контролирует погашение задолженности. В марте сургутский ресторатор Гулякин задолжал инвесторам 200 миллионов рублей и объявил о блокировке счетов. А до этого, в феврале, на него напал один из инвесторов, которому скандальный бизнесмен задолжал крупную сумму денег.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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