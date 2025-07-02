Власти Ирана признали серьезное повреждение ядерных объектов после ударов США

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Ядерные объекты были серьезно повреждены, сообщил глава МИД исламской республики
Ядерные объекты были серьезно повреждены, сообщил глава МИД исламской республики Фото:
новость из сюжета
США вступили в войну с Ираном, ударив по ядерным объектам республики

Иранские ядерные объекты получили серьезные повреждения после ударов США. Об этом сообщил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

«Никто точно не знает, что произошло в Фордо. При этом на данный момент мы знаем, что объекты были серьезно и сильно повреждены», — сообщил Арагчи в интервью телеканалу CBS News.

По его словам, организация по атомной энергии Исламской Республики Ирана проводит анализ и оценку ущерба. Позже отчет будет доложен правительству. Также глава МИД отметил, что сейчас точной информации ущерба нет, поэтому неизвестно, будет ли возможно перезапустить ядерные объекты.

Ранее, США вступили в конфликт Ирана и Израиля. Они нанесли удары по иранским ядерным объектам.

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Иранские ядерные объекты получили серьезные повреждения после ударов США. Об этом сообщил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи. «Никто точно не знает, что произошло в Фордо. При этом на данный момент мы знаем, что объекты были серьезно и сильно повреждены», — сообщил Арагчи в интервью телеканалу CBS News. По его словам, организация по атомной энергии Исламской Республики Ирана проводит анализ и оценку ущерба. Позже отчет будет доложен правительству. Также глава МИД отметил, что сейчас точной информации ущерба нет, поэтому неизвестно, будет ли возможно перезапустить ядерные объекты. Ранее, США вступили в конфликт Ирана и Израиля. Они нанесли удары по иранским ядерным объектам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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