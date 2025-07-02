Власти Ирана признали серьезное повреждение ядерных объектов после ударов США

Иранские ядерные объекты получили серьезные повреждения после ударов США. Об этом сообщил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.
«Никто точно не знает, что произошло в Фордо. При этом на данный момент мы знаем, что объекты были серьезно и сильно повреждены», — сообщил Арагчи в интервью телеканалу CBS News.
По его словам, организация по атомной энергии Исламской Республики Ирана проводит анализ и оценку ущерба. Позже отчет будет доложен правительству. Также глава МИД отметил, что сейчас точной информации ущерба нет, поэтому неизвестно, будет ли возможно перезапустить ядерные объекты.
Ранее, США вступили в конфликт Ирана и Израиля. Они нанесли удары по иранским ядерным объектам.
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