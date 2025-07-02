Мигрант с ножом накинулся на свердловчанку у гаражей

© Служба новостей «URA.RU»
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Ножи. Создано в Midjourney
Нападение произошло утром возле гаражей Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) неизвестный мужчина набросился с ножом на женщину. Изрезав ее, злоумышленник скрылся с места преступления. Силовики ищут его, сказали URA.RU в городской полиции.

«Тревожное сообщение о раненной женщине в районе улицы Зеленой поступило в ОВД 2 июля в 08:40. На место происшествия незамедлительно выехали руководство МО МВД РФ „Каменск-Уральски“ и следственно-оперативная группа. Стражи правопорядка проводят комплекс оперативных мероприятий. На поиски злоумышленника поднят личный состав гарнизона полиции», — сообщили в каменской полиции.

Как уточнил источник URA.RU, нападавшим может быть мигрант. «Потерпевшая заявила, что на нее напал мужчина неславянской внешности», — отметил он.

По данным ведомства, пострадала женщина, 1985 года рождения. Ее увезли в больницу, где ей оказывается помощь. По предварительным данным, она в тяжелом состоянии, добавил собеседник агентства.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) неизвестный мужчина набросился с ножом на женщину. Изрезав ее, злоумышленник скрылся с места преступления. Силовики ищут его, сказали URA.RU в городской полиции. «Тревожное сообщение о раненной женщине в районе улицы Зеленой поступило в ОВД 2 июля в 08:40. На место происшествия незамедлительно выехали руководство МО МВД РФ „Каменск-Уральски“ и следственно-оперативная группа. Стражи правопорядка проводят комплекс оперативных мероприятий. На поиски злоумышленника поднят личный состав гарнизона полиции», — сообщили в каменской полиции. Как уточнил источник URA.RU, нападавшим может быть мигрант. «Потерпевшая заявила, что на нее напал мужчина неславянской внешности», — отметил он. По данным ведомства, пострадала женщина, 1985 года рождения. Ее увезли в больницу, где ей оказывается помощь. По предварительным данным, она в тяжелом состоянии, добавил собеседник агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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