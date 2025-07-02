Зеленский лишил гражданства митрополита канонической УПЦ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Онуфрий лишен гражданства страны. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
«По материалам СБУ было прекращено украинское гражданство Ореста Березовского, больше известного как деятель УПЦ (МП) Онуфрий», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что соответствующий указ подписал Зеленский.
СБУ установила, что Березовский в 2002 году добровольно получил гражданство России и не сообщил об этом украинским властям. Кроме того, он якобы поддерживает связи с Московским патриархатом, препятствовал признанию независимости украинской церкви и продолжает поддерживать политику Русской православной церкви и патриарха Кирилла.
Украина ранее не представила доказательств, обосновывающих необходимость решения о ликвидации религиозных организаций, в том числе Украинской православной церкви, сообщалось в докладе ООН. Для роспуска религиозных объединений требуются веские причины, передает «Национальная служба новостей».
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