В Нефтеюганске (ХМАО) трое детей 10-11 лет без сопровождения взрослых пошли купаться на протоке Юганская Обь, однако двое из них начали тонуть. Эту картину увидел очевидец и попытался помочь несовершеннолетним, но одного мальчика спасти не удалось, сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО.
«В Нефтеюганске, на протоке Юганская Обь, трое детей 2014 года рождения купались без присмотра взрослых. Двое из них начали тонуть. Очевидец на маломерном судне бросил спасательный круг одному ребенку, второго — вытащил из воды и начал оказывать первую помощь. К сожалению, спасти мальчика не удалось», — написано в telegram-канале ведомства.
Помимо того, что дети отправились на водоем без взрослых, они купались в необорудованном для этого месте. С начала июня на воде погибли уже восемь человек.
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