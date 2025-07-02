02 июля 2025

МВД: число ежегодно погибающих в ДТП россиян сократилось на 20%

© Служба новостей «URA.RU»
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В МВД рассказали об успешном исполнении нацпроекта
В МВД рассказали об успешном исполнении нацпроекта Фото:

В России за последние годы число погибших в дорожно-транспортных происшествиях сократилось на 20%. Такой результат удалось достичь благодаря реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Об этом 2 июля сообщили в пресс-службе МВД РФ со ссылкой на данные ведомства.

«Благодаря комплексным мерам, принятым в рамках реализации федерального проекта „Безопасность дорожного движения“ в составе национального проекта „Безопасные качественные дороги“. Который завершился в конце прошлого года, в России удалось сократить число ежегодно погибающих в ДТП людей на 20%», — сообщили в пресс-службе министерства РИА Новости.

Согласно информации МВД, в России более двух десятилетий применяется комплексный подход к обеспечению безопасности на дорогах. Для этого совершенствуется нормативно-правовая база, регламентируется деятельность собственников дорог и внедряются современные системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Также принимаются меры по защите всех участников дорожного движения.

3 июля отмечается День ГИБДД — памятная дата, приуроченная к созданию Госавтоинспекции СССР в 1936 году. Как напомнили в МВД, именно тогда были заложены основы деятельности службы дорожного надзора, что стало отправной точкой для формирования системы обеспечения безопасности на российских дорогах.

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В России за последние годы число погибших в дорожно-транспортных происшествиях сократилось на 20%. Такой результат удалось достичь благодаря реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Об этом 2 июля сообщили в пресс-службе МВД РФ со ссылкой на данные ведомства. «Благодаря комплексным мерам, принятым в рамках реализации федерального проекта „Безопасность дорожного движения“ в составе национального проекта „Безопасные качественные дороги“. Который завершился в конце прошлого года, в России удалось сократить число ежегодно погибающих в ДТП людей на 20%», — сообщили в пресс-службе министерства РИА Новости. Согласно информации МВД, в России более двух десятилетий применяется комплексный подход к обеспечению безопасности на дорогах. Для этого совершенствуется нормативно-правовая база, регламентируется деятельность собственников дорог и внедряются современные системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Также принимаются меры по защите всех участников дорожного движения. 3 июля отмечается День ГИБДД — памятная дата, приуроченная к созданию Госавтоинспекции СССР в 1936 году. Как напомнили в МВД, именно тогда были заложены основы деятельности службы дорожного надзора, что стало отправной точкой для формирования системы обеспечения безопасности на российских дорогах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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