Когда выгоднее брать отпуск в 2026 году

Выгоднее всего будет брать отпуск в июле. Об этом заявил руководитель отдела кадрового делопроизводства и расчета заработной платы в сервисе путешествий Туту Анастасия Панова, основываясь на проекте календаря праздничных дней от Минтруда на 2026 год.
«Если проект согласуют, то самым выгодным месяцем для отпуска в 2026 году будет июль: в нем 23 рабочих дня», — поделилась Панова. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Анастасия Панова поделилась, что есть две стратегии выбора месяца для отпуска: дольше отдыхать или побольше получить отпускных. Дольше выйдет отдыхать, если брать отпуск между праздниками, но, по словам эксперта, это не так выгодно в связи с тем, что из-за короткого рабочего месяца каждый день дороже оплачивается. Панова отмечает, что все это относится только к тем, кто работает по классической пятидневке.
Также Панова рассказала, что самыми выгодными после июля могут быть апрель, сентябрь, октябрь и декабрь, так как в каждом из них по 22 рабочих дня. К тому же, эксперт добавила, что дороже всего один день отпуска обойдется в январе, в котором всего 15 рабочих дней. И дорого в феврале и мае, в которых по 19 рабочих дней.
Ранее Минтруд выпустил проект календаря праздничных дней в 2026 году. Новогодние каникулы: с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года. Затем выходные в феврале: с 21 по 23 число. В марте: с 7 по 9 число. В мае: с 1 по 3, а затем с 9 по 11 число. В июне: с 12 по 14 число, а также один день в ноябре — 4 число.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.