Крупный уральский банк третий год подряд заканчивает с миллиардными убытками: причина

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) третий год подряд заканчивает миллиардными убытками. По итогам 2024-го они составили 9,09 миллиардов рублей, следует из годового отчета компании. В пресс-службе банка URA.RU рассказали, что в первую очередь убытки вызваны изменением процентной ставки.
"Убыток по итогам 2024 года вызван, в первую очередь, реализацией процентного риска и, как следствие, снижением чистого процентного дохода. При этом размер собственных средств (капитала) за этот же год увеличился, достаточность капитала УБРиР соответствует требованиям Банка России. Возникшие убытки покрываются финансовой помощью акционеров", — рассказали в УБРиР.
Банк решил покрыть 78,08 млн рублей убытков за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, а оставшиеся 9,01 млрд рублей — посредством внесения дополнительных вкладов в имущество общества. По данным СБИС, по итогам 2022 года убытки компании составили 8,7 млрд, 2023-го — 15,5 млрд рублей. Их компания покрывала также — за счет собственных средств и нераспределенной прибыли прошлых лет.
Кроме того, УБРиР не будет выплачивать дивиденды по итогам с 2024 года. Он не выплачивает их с 2014 года.
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