В Казани закрыли аэропорт
Аэропорт Казани временно закрыт для взлета и вылета. Об этом сообщает Росавиация. «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казань», — сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Пресс-релиз опубликован в его telegram-канале
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