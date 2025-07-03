В Казани закрыли аэропорт

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В Казани закрыли аэропорт
В Казани закрыли аэропорт Фото:

Аэропорт Казани временно закрыт для взлета и вылета. Об этом сообщает Росавиация. «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казань», — сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Пресс-релиз опубликован в его telegram-канале

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Аэропорт Казани временно закрыт для взлета и вылета. Об этом сообщает Росавиация. «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казань», — сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Пресс-релиз опубликован в его telegram-канале
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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