Набиуллина ответила на вопрос о снижении ключевой ставки

Набиуллина: ЦБ РФ в июле рассмотрит снижение ключевой ставки
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Набиуллина отметила, что ЦБ не гарантирует понижение ставки
Набиуллина отметила, что ЦБ не гарантирует понижение ставки Фото:

Банк России в июле рассмотрит возможность понижения ключевой ставки, однако не гарантирует, что это произойдет. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. 

«ЦБ РФ в июле будет рассматривать снижение ключевой ставки», — рассказала Набиуллина в эфире телеканала «Россия-24». Глава ЦБ отметила, что возможность снижения ключевой ставки будет рассмотрена только при отсутствии непредвиденных факторов.

Однако Банк России не дает гарантий относительно уменьшения ставки в июле. Он продолжит внимательно следить за поступающей экономической информацией, заключила Набиуллина. 

Ранее Набиуллин отметила, что инфляция в России замедляется быстрее ожиданий, однако годовой показатель все еще далек от уровня в 4%. Перед экономикой стоит задача снизить инфляцию, не допустив при этом замедления экономического роста, передает «360.ru».

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Банк России в июле рассмотрит возможность понижения ключевой ставки, однако не гарантирует, что это произойдет. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.  «ЦБ РФ в июле будет рассматривать снижение ключевой ставки», — рассказала Набиуллина в эфире телеканала «Россия-24». Глава ЦБ отметила, что возможность снижения ключевой ставки будет рассмотрена только при отсутствии непредвиденных факторов. Однако Банк России не дает гарантий относительно уменьшения ставки в июле. Он продолжит внимательно следить за поступающей экономической информацией, заключила Набиуллина.  Ранее Набиуллин отметила, что инфляция в России замедляется быстрее ожиданий, однако годовой показатель все еще далек от уровня в 4%. Перед экономикой стоит задача снизить инфляцию, не допустив при этом замедления экономического роста, передает «360.ru».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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