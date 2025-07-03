Набиуллина ответила на вопрос о снижении ключевой ставки

Банк России в июле рассмотрит возможность понижения ключевой ставки, однако не гарантирует, что это произойдет. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
«ЦБ РФ в июле будет рассматривать снижение ключевой ставки», — рассказала Набиуллина в эфире телеканала «Россия-24». Глава ЦБ отметила, что возможность снижения ключевой ставки будет рассмотрена только при отсутствии непредвиденных факторов.
Однако Банк России не дает гарантий относительно уменьшения ставки в июле. Он продолжит внимательно следить за поступающей экономической информацией, заключила Набиуллина.
Ранее Набиуллин отметила, что инфляция в России замедляется быстрее ожиданий, однако годовой показатель все еще далек от уровня в 4%. Перед экономикой стоит задача снизить инфляцию, не допустив при этом замедления экономического роста, передает «360.ru».
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