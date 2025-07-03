На круглом столе по теме «БРИКС-2025: Россия как архитектор нового мироустройства» представители объединения пришли к мнению, что заявления об изоляции РФ — миф. Доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа Павел Данилин отметил, что с помощью Москвы за последний год в БРИКС вошли новые государства-члены.
«Предыдущий саммит БРИКС в Казани, и, конечно, весь 2024 — год председательства России в объединении — демонстрируют полное отсутствие как политической, так и экономической изоляции России в мире», — заявил Данилин. Документ с его речью есть в распоряжении URA.RU.
Он подчеркнул, что благодаря активной позиции Москвы к предстоящему XVII саммиту в Рио-де-Жанейро объединение существенно расширилось и теперь включает в себя такие страны, как Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда, Узбекистан, а также Нигерия и Вьетнам. Среди ключевых достижений БРИКС Павел Данилин выделил присоединение Индонезии — крупнейшей экономики Юго-Восточной Азии.
Представив сравнительный анализ показателей БРИКС и G7, социолог Лаборатории новых технологий ЭИСИ Илья Казаков отметил, что в результате площадь территории блока увеличивается на 0,37% от поверхности Земли. Совокупное население стран-членов выросло более чем на три процентных пункта, а по некоторым оценкам достигает половины населения мира. Также ВВП по паритету покупательной способности за счет Индонезии увеличился на 2,38%, а среди всех стран БРИКС этот показатель составляет три процентных пункта. При этом ВВП стран G7 снизился примерно на две единицы.
О будущих направлениях развития объединения рассказал дипломат и исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая. По его словам, блок стал эффективным инструментом для реализации концепции нового мирового порядка. «С развертыванием финансового кризиса в 2007–2008 годах будущие члены БРИКС осознали, что это может быть действенной платформой для страхования от рисков, связанных с мировой финансовой системой, и средством противодействия ей. После к БРИКС присоединилась ЮАР, таким образом, объединение стало представлять крупнейшие мировые цивилизации», — уточнил спикер.
Он уточнил, что блок с самого начала следовал двум главным целям — изменение системы экономики и финансов, системы глобального управления, находящейся под воздействием Запада. При этом лидерами по торговле нацвалютами стали Китай, и Россия, и Индия. Также БРИКС создает альтернативные механизмы развития международной торговли. Сила объединения — отсутствие жесткой юридической, документальной, уставной и иной бюрократической основы — что и закладывала РФ при создании блока.
«Сейчас в БРИКС мы находимся в авангарде альтернативного мирового порядка, и исключение из G8 фактически усилило позиции России в этой роли», — заявила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Мария Прокофьева. Отметив, что блок стал центром притяжения для государств Глобального Юга.
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