Власти высказались об идее отменить ОГЭ в России

В РФ не стали рассматривать вопрос об отмене ОГЭ, несмотря на просьбы граждан
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Вопрос об отмене ОГЭ в настоящее время не рассматривается Минпросвещением
Вопрос об отмене ОГЭ в настоящее время не рассматривается Минпросвещением Фото:

Министерство просвещения России не планирует отменять основной государственный экзамен (ОГЭ) ни полностью, ни частично. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос депутатов Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия — За правду», которые предложили отменить ОГЭ и вернуться к традиционной форме экзаменов.

«В настоящее время вопрос о полной или частичной отмене ОГЭ не рассматривается», — отмечается в письме министерства просвещения. Его приводит РИА Новости.

В ведомстве также считают нецелесообразным возвращаться к прежней форме итоговой аттестации, которую ранее проводили сами образовательные организации. В письме подчеркивается, что структура и требования ОГЭ близки к формату единого государственного экзамена (ЕГЭ). По мнению министерства, проведение ОГЭ позволяет школьникам заранее познакомиться с системой итоговых испытаний и подготовиться к сдаче финального экзамена в 11 классе.

Ранее в Госдуме и экспертном сообществе неоднократно обсуждалась возможность отмены или реформирования как ОГЭ, так и ЕГЭ, однако все подобные инициативы не получили поддержки. В апреле 2025 года депутаты отклонили законопроект о замене ЕГЭ итоговыми экзаменами по предметам, а глава Рособрнадзора Анзор Музаев подчеркивал, что альтернатив действующей системе пока не поступало.

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Министерство просвещения России не планирует отменять основной государственный экзамен (ОГЭ) ни полностью, ни частично. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос депутатов Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия — За правду», которые предложили отменить ОГЭ и вернуться к традиционной форме экзаменов. «В настоящее время вопрос о полной или частичной отмене ОГЭ не рассматривается», — отмечается в письме министерства просвещения. Его приводит РИА Новости. В ведомстве также считают нецелесообразным возвращаться к прежней форме итоговой аттестации, которую ранее проводили сами образовательные организации. В письме подчеркивается, что структура и требования ОГЭ близки к формату единого государственного экзамена (ЕГЭ). По мнению министерства, проведение ОГЭ позволяет школьникам заранее познакомиться с системой итоговых испытаний и подготовиться к сдаче финального экзамена в 11 классе. Ранее в Госдуме и экспертном сообществе неоднократно обсуждалась возможность отмены или реформирования как ОГЭ, так и ЕГЭ, однако все подобные инициативы не получили поддержки. В апреле 2025 года депутаты отклонили законопроект о замене ЕГЭ итоговыми экзаменами по предметам, а глава Рособрнадзора Анзор Музаев подчеркивал, что альтернатив действующей системе пока не поступало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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