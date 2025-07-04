Власти высказались об идее отменить ОГЭ в России

Министерство просвещения России не планирует отменять основной государственный экзамен (ОГЭ) ни полностью, ни частично. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос депутатов Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия — За правду», которые предложили отменить ОГЭ и вернуться к традиционной форме экзаменов.
«В настоящее время вопрос о полной или частичной отмене ОГЭ не рассматривается», — отмечается в письме министерства просвещения. Его приводит РИА Новости.
В ведомстве также считают нецелесообразным возвращаться к прежней форме итоговой аттестации, которую ранее проводили сами образовательные организации. В письме подчеркивается, что структура и требования ОГЭ близки к формату единого государственного экзамена (ЕГЭ). По мнению министерства, проведение ОГЭ позволяет школьникам заранее познакомиться с системой итоговых испытаний и подготовиться к сдаче финального экзамена в 11 классе.
Ранее в Госдуме и экспертном сообществе неоднократно обсуждалась возможность отмены или реформирования как ОГЭ, так и ЕГЭ, однако все подобные инициативы не получили поддержки. В апреле 2025 года депутаты отклонили законопроект о замене ЕГЭ итоговыми экзаменами по предметам, а глава Рособрнадзора Анзор Музаев подчеркивал, что альтернатив действующей системе пока не поступало.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.