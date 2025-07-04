Временно закрыты еще два российских аэропорта

Еще два аэропорта закрыты на прием и вылет самолетов
Росавиация сообщает о введении временных ограничения еще в двух аэропортах России. С утра 4 июля приостановлена работа аэропортов Ярославля и Самары.
«Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов», — говорится в telegram-канале Росавиации. Приостановлен прием и вылет гражданских воздушных судов. Ранее ограничения вводились в аэропорту Саратова.
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