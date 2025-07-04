Временно закрыты еще два российских аэропорта

Ограничения введены в аэропортах Самары и Ярославля
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Еще два аэропорта закрыты на прием и вылет самолетов
Еще два аэропорта закрыты на прием и вылет самолетов Фото:

Росавиация сообщает о введении временных ограничения еще в двух аэропортах России. С утра 4 июля приостановлена работа аэропортов Ярославля и Самары.

«Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов», — говорится в telegram-канале Росавиации.  Приостановлен прием и вылет гражданских воздушных судов. Ранее ограничения вводились в аэропорту Саратова

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Росавиация сообщает о введении временных ограничения еще в двух аэропортах России. С утра 4 июля приостановлена работа аэропортов Ярославля и Самары. «Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов», — говорится в telegram-канале Росавиации.  Приостановлен прием и вылет гражданских воздушных судов. Ранее ограничения вводились в аэропорту Саратова. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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