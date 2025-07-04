В аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и отправку самолетов

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Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет рейсы
Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет рейсы Фото:

В аэропорту Казани действует режим «Ковер»: временно не принимаются и не отправляются рейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Казань (код ИКАО: UWKD). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы»,  — написал Кореняко в своем telegram-канале. Он отметил, что все необходимые меры для безопасности пассажиров и персонала принимаются в полном объеме.

В Татарстане также введен режим «Беспилотная опасность», из-за чего временно снижена скорость мобильного интернета. Об этом сообщили в официальном telegram-канале сообщества Республики Татарстан. Региональные власти пояснили, что ограничения связаны с обеспечением безопасности населения во время действия сигнала. «Все службы находятся в постоянной готовности для обеспечения безопасности жителей республики», — сообщили в официальном источнике. После отмены режима работа мобильного интернета и авиасообщения будет восстановлена.

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В аэропорту Казани действует режим «Ковер»: временно не принимаются и не отправляются рейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Казань (код ИКАО: UWKD). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы»,  — написал Кореняко в своем telegram-канале. Он отметил, что все необходимые меры для безопасности пассажиров и персонала принимаются в полном объеме. В Татарстане также введен режим «Беспилотная опасность», из-за чего временно снижена скорость мобильного интернета. Об этом сообщили в официальном telegram-канале сообщества Республики Татарстан. Региональные власти пояснили, что ограничения связаны с обеспечением безопасности населения во время действия сигнала. «Все службы находятся в постоянной готовности для обеспечения безопасности жителей республики», — сообщили в официальном источнике. После отмены режима работа мобильного интернета и авиасообщения будет восстановлена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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