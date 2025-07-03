Корреспондент URA.RU взяла приз важного судейского конкурса

Журналистку пермской редакции URA.RU Анну Ташлыкову отметили на ежегодном конкурсе по освещению деятельности судов в СМИ. Она стала дипломантом в номинации «Принцип гласности».
«На заседании Совета судей Пермского края состоялось награждение победителей конкурса „Правосудие глазами СМИ“. Третье место в номинации „Принцип гласности“ за объективное освещение резонансных и остросоциальных судебных процессов по праву заняла корреспондент российского информационно-аналитического агентства „Ура.ру“ Анна Ташлыкова», — сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.
В номинации также отметили журналистов «Эхо Перми.ру» и ООО «Искра» (город Лысьва). Организатором конкурса «Правосудие глазами СМИ» является Совет судей Пермского края. В нем участвуют журналисты районных (городских) и краевых СМИ.
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