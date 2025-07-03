Житель Нефтеюганска (ХМАО) стал жертвой дистанционного мошенничества, поверив девушке с сайта знакомств. Он вел с ней переписку и после нескольких дней общения поддался на уговоры заработать и перевел незнакомцам более 1,2 млн рублей, сообщила полиция ХМАО на официальном сайте.
«Югорчанин познакомился на сайте знакомств с девушкой. Она рассказала, что на криптобирже сорвала куш, планирует увеличить свой оборот до 200 тысяч долларов и предложила югорчанину тоже инвестировать денежные средства в виртуальные активы. В дальнейшем заявителю написал якобы специалист по трейдингу, который убедил его переводить деньги на неизвестные счета, и только спустя три недели мужчина заподозрил обман», — пояснили в полиции.
Большую часть денег — свыше 900 тысяч рублей — югорчанин взял в кредит. Через три недели после начала инвестиций он понял, что попался на уловку мошенников. Материальный ущерб составил 1 млн 260 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Полицейские ищут подозреваемых.
Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО стали чаще искать пару на сайтах знакомств после ухода Tinder. Интерес к дейтинг-площадкам вырос у югорчан на 21% в сравнении с 2023 годом.
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