03 июля 2025

В Пермском крае объявили беспилотную опасность

© Служба новостей «URA.RU»
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Сообщения о беспилотной опасности получили пермяки 4 июля
Сообщения о беспилотной опасности получили пермяки 4 июля Фото:

В Пермском крае объявлена беспилотная опасность. Подобные уведомления начали получать пермяки, у которых установлено мобильное приложение МЧС. 

«Беспилотная опасность объявлена на территории Пермского края 04 июля в 10:20 (мск.)», — сказано в сообщении от РСЧС.

Беспилотная опасность также введена в четырех регионах — Татарстане, Удмуртии, Самарской и Оренбургской областях. URA.RU уточняет информацию в министерстве территориальной безопасности Пермского края и ГУ МЧС по Прикамью. 

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В Пермском крае объявлена беспилотная опасность. Подобные уведомления начали получать пермяки, у которых установлено мобильное приложение МЧС.  «Беспилотная опасность объявлена на территории Пермского края 04 июля в 10:20 (мск.)», — сказано в сообщении от РСЧС. Беспилотная опасность также введена в четырех регионах — Татарстане, Удмуртии, Самарской и Оренбургской областях. URA.RU уточняет информацию в министерстве территориальной безопасности Пермского края и ГУ МЧС по Прикамью. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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