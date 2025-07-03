В Пермском крае объявили беспилотную опасность

Сообщения о беспилотной опасности получили пермяки 4 июля
В Пермском крае объявлена беспилотная опасность. Подобные уведомления начали получать пермяки, у которых установлено мобильное приложение МЧС.
«Беспилотная опасность объявлена на территории Пермского края 04 июля в 10:20 (мск.)», — сказано в сообщении от РСЧС.
Беспилотная опасность также введена в четырех регионах — Татарстане, Удмуртии, Самарской и Оренбургской областях. URA.RU уточняет информацию в министерстве территориальной безопасности Пермского края и ГУ МЧС по Прикамью.
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