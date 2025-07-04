10 выдающихся пермских спортсменов, которых должен знать каждый

Пермские спортсмены до старта карьеры торговали мясом и служили в армии

05 июля 2025 в 12:01 Размер текста - 17 +

Пермяки неоднократно становились участниками мировых соревнований Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский край сегодня, как и во все времена, богат на талантливых и успешных людей. Среди них особое место занимают спортсмены, профессиональный рост и упорство которых принесли им российскую и мировую известность. URA.RU решило вспомнить, кем из современных земляков, сделавших оглушительную карьеру в спорте, может гордиться Прикамье. После завершения карьеры Михаил Девятьяров стал тренером Фото: rsport.ria.ru Лыжник Михаил Девятьяров Родился в 1959 году в городе Чусовой Пермской области. Начинал заниматься ДЮСШ «Металлург» при Чусовском заводе. В возрасте 22-х лет Михаил попадает в спортивную сборную команду СССР по лыжным гонкам. Побеждает во Всемирной универсиаде в Хаке (Испания) в 1981 году, в Софии (Болгария) в 1983 году, и на зимней Спартакиаде народов СССР 1986 года. Девятьяров был одним из лидеров сборной СССР конца 1980-х годов, выиграл олимпийское золото в Калгари в 1988 году, и на следующий день — серебро в мужской эстафете 4х10 километров. Сын Девятьярова, Михаил, также занимается лыжным спортом, имеет в активе выступления на этапах Кубка мира и на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере. Александр Третьяков - бронзовый призер Олимпиады по греко-римской борьбе Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Борец греко-римского стиля Александр Третьяков Родился в 1972 году в Перми. В 1990 году стал победителем первенства России среди юношей, получив звание мастера спорта по греко-римской борьбе. В 1992 году стал серебряным призером первенства СНГ среди молодежи и чемпионом Европы среди молодежи. С 1993 по 2001 год — в составе сборной России. В 1995 году выиграл чемпионат мира среди военнослужащих (на тот момент Александр проходил службу в армии), стал третьим на чемпионате России и вторым на Кубке мира. В 1996 году Третьяков становится бронзовым призером Олимпийских игр в Атланте. Далее — двукратным чемпион Европы и чемпион мира по греко-римской борьбе. Когда безоговорочный лидер, трехкратный олимпийский чемпиона Александр Карелин получил травму на одним из чемпионатов Европы, он передал капитанскую повязку Александру Третьякову. Тот выиграл финальную схватку досрочно. В настоящее время Третьяков — президент Федерации греко-римской борьбы Пермского края и депутат заксобрания региона. Альберт Демченко стал ректором спортивного вуза Фото: gubernator.permkrai.ru Саночник Альберт Демченко Родился в 1971 году в Чусовом Пермской области. С 1995 года в течение двадцати лет являлся членом сборной России по санному спорту. Большинство из них он был лидером всей сборной. Из-за плохого финансирования санного спорта в 90-е Альберт был вынужден подрабатывать торговлей свининой на рынке, так его отец разводил свиней. Также пермяку пришлось поработать водителем, грузчиком и плиточником. Демченко на сегодня является трехкратным серебряным призером Олимпиады (в 2006 и 2014 годах), двукратным серебряным призером чемпионата мира, четырехкратным чемпионом Европы и многократным чемпионом России. Также он возглавляет федерации бобслея Пермского края и ведет депутатскую деятельность в заксобрании региона. В 2025 году его назначили ректором Чайковской государственной академии физической культуры и спорта. После завершения карьеры Татьяна Тотьмянна участвовала в телепроектах Фото: Дарья Попова © URA.RU Фигуристка в парном катании Татьяна Тотьмянина Родилась в 1981 году в Перми. Встала на коньки в четыре года. Мать работала на нескольких работах, чтобы обеспечить Татьяне всем необходимым для тренировок и соревнований. Ее наставником по хореографии стала бывшая балерина Пермского театра оперы и балета, что дало возможность развить грацию на льду. К 14 годам она начала побеждать на всех пермских соревнованиях и в 15 лет переехала в Санкт-Петербург, где ее партнером по танцам стал Максим Маринин. Несмотря на тяжелейшую травму, полученную в результате падения на тренировке с трехметровой высоты, Татьяна с Максимом стали Олимпийскими чемпионами в парном катании в Турине в 2006 году, пятикратными чемпионами Европы (2002?2006) и двукратными чемпионами мира (2004, 2005). После завершения спортивной карьеры принимала участие в различных ледовых шоу и вышла замуж за фигуриста Алексея Ягудина. Сейчас у них растут две дочери. Сергей Зырянов стал одним из лидеров сборной России по футболу Фото: premierliga.ru Футболист Константин Зырянов Родился в 1977 году в Перми. Окончил футбольную школу клуба «Звезда» и в 1995 году оказался в составе только что созданного клуба «Амкар». Вместе с командой за пять лет прошел путь от третьей лиги до Первого дивизиона, куда пермяки пробились в 1999 году. По завершению сезона Зырянов перешел в «Торпедо», который тогда играл в Высшей лиге и боролся за место в еврокубках. В 2006 году он был уже одним из лучших игроков чемпионата России. В 2007 году он переходит в петербургский «Зенит». Тогда многие поклонники спортсмена скептически относились к этому, ведь на тот момент Зырянову было уже 29 лет. Но в марте 2008 года Зырянов завоевал суперкубок России, в мае — суперкубок УЕФА, а в июне добился бронзовых медалей Чемпионата Европы. Татьяна Томашова всю жизнь бегала дистанцию 1500 метров Фото: sport24.ru Легкоатлетка Татьяна Томашова Родилась в 1975 году в Перми. Воспитанница пермского спортклуба «Дзержинец» всю жизнь специализировалась в беге на дистанции 1500 метров. В 2003 году она выиграла золото Чемпионата мира, год спустя — серебро Олимпиады в Афинах, в 2003 и 2005 годах она также выигрывает мировой чемпионат и Чемпионат Европы в 2006 году. В 2008 году Международная федерация легкой атлетики на три года отстранила женскую команду от участия во всех соревнованиях из-за подозрения в подмене допинг-проб. После дисквалификации Татьяна Томашова вернулась в спорт и отобралась на Олимпийские игры 2012 года, где заняла 4-е место на дистанции 1500 метров. Своими достижениями середины 2000-х она внесла свое имя в список самых значимых российских спортсменов. Максим Траньков со своей женой - фигуристкой Татьяной Волосожар Фото: Алексей Колчин © URA.RU Фигурист в парном катании Максим Траньков Родился в 1983 году в Перми в семье профессиональных спортсменов. Начал заниматься фигурным катанием в четыре года в секции в пермском «Орленке». В начале 1990-х был принят в группу парного катания В 1999 году переехал в Санкт-Петербург. В 2005 году выиграл чемпионат мира среди юниоров в Канаде в паре с Марией Мухортовой. В 2010 году партнершей Максима Транькова по выступлениям стала Татьяна Волосожар. В настоящее время они женаты и воспитывают троих детей. Пара является дважды серебряными мировыми чемпионами, четырехкратными чемпионами Европы. В 2013 году в Лондоне они выиграли чемпионат мира. В 2014 году в Сочи завоевали две золотые медали зимней Олимпиады. На церемонии закрытия Игр Максим Траньков выступил в качестве знаменосца сборной России. Евгений Гараничев начал заниматься биатлоном в 20 лет Фото: rsport.ria.ru Биатлонист Евгений Гараничев Родился в 1988 году в поселке Новоильинский Нытвенского района Пермского края. В детстве пошел в лыжную секцию, так как другой в поселке не было. А серьезно начал заниматься биатлоном уже в 20 лет и спустя три года получил три медали на международной Универсиаде. 13 февраля, свой день рождения, Гараничев занял третье место на пьедестале победителей на Олимпиаде 2014 года в Сочи, получив бронзу в индивидуальной гонке на 20 километров. Послеолимпийский период выдался также вполне успешным: два золота на Чемпионате Европы 2016 года, не говоря уже о множестве последующих серебряных и бронзовых медалей, а также несколько побед на этапах Кубка мира, где он однажды пробежал один лишний штрафной круг из-за своей невнимательности. О завершении карьеры Гараничев объявил в 2024 году. Матвей Мичков родился в Кунгуре, а играет в США Фото: rsport.ria.ru Хоккеист Матвей Мичков Родился в 2004 году в Кунгуре Пермской области. Чтобы развить таланты сына в игре, отец возил мальчика на тренировки в Пермь. С 10 лет Мичков жил и тренировался в Ярославле. В 2020 году принял участие в юношеских Олимпийских играх. Россия выиграла турнир после побед над Канадой, Данией, Финляндией и США. Матвей стал главной звездой турнира. В 2021 году юниорская сборная России завоевала серебряные медали на чемпионате мира. Мичкова снова признали лучшим. В ноябре 2021 года Мичков дебютировал в национальной сборной России в матче Кубка Карьяла в Финляндии, став самым юным игроком, когда-либо выступавшим за ледовую дружину СССР и России. В 2023 году с Мичковым подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз» (США). В 2025 году стал лучшим нападающим клуба за 30 лет, и сегодня является одним из самых известных российских хоккеистов в НХЛ. Сергея Кущенко переманили из Перми в ЦСКА Фото: Сергей Русанов © URA.RU Баскетболист Сергей Кущенко Родился в 1961 году в поселке Новые Ляды под Пермью, учился в пермской школе № 129 в Перми, где записался в баскетбольную секцию местного дома спорта. В 1981 году в составе команды «Звезда» стал чемпионом Пермской области по баскетболу. Далее вместе с друзьями участвовал в чемпионатах облас­ти в составе команды «Грейт». Многие из баскетболистов добились успехов в бизнесе и решили вложить средства в создание нового баскетбольного клуба — «Урал-Грейт». Клуб под руководством Сергея Кущенко за несколько лет сумел достичь небывалых успехов, а в Перми началась «бас­кетбольная лихорадка». В 1999 году в Перми прошел Матч всех звезд России, который до этого принимали только столицы. В 2001 году «Урал-Грейт» завоевал титул чемпиона России, сбросив с вершины непобедимый до того ЦСКА. После второго чемпионства в 2002 году Кущенко покинул «Урал-Грейт», получив предложение… от столичного ЦСКА. В настоящее время спортсмен является президентом Единой лиги ВТБ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский край сегодня, как и во все времена, богат на талантливых и успешных людей. Среди них особое место занимают спортсмены, профессиональный рост и упорство которых принесли им российскую и мировую известность. URA.RU решило вспомнить, кем из современных земляков, сделавших оглушительную карьеру в спорте, может гордиться Прикамье. Лыжник Михаил Девятьяров Родился в 1959 году в городе Чусовой Пермской области. Начинал заниматься ДЮСШ «Металлург» при Чусовском заводе. В возрасте 22-х лет Михаил попадает в спортивную сборную команду СССР по лыжным гонкам. Побеждает во Всемирной универсиаде в Хаке (Испания) в 1981 году, в Софии (Болгария) в 1983 году, и на зимней Спартакиаде народов СССР 1986 года. Девятьяров был одним из лидеров сборной СССР конца 1980-х годов, выиграл олимпийское золото в Калгари в 1988 году, и на следующий день — серебро в мужской эстафете 4х10 километров. Сын Девятьярова, Михаил, также занимается лыжным спортом, имеет в активе выступления на этапах Кубка мира и на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере. Борец греко-римского стиля Александр Третьяков Родился в 1972 году в Перми. В 1990 году стал победителем первенства России среди юношей, получив звание мастера спорта по греко-римской борьбе. В 1992 году стал серебряным призером первенства СНГ среди молодежи и чемпионом Европы среди молодежи. С 1993 по 2001 год — в составе сборной России. В 1995 году выиграл чемпионат мира среди военнослужащих (на тот момент Александр проходил службу в армии), стал третьим на чемпионате России и вторым на Кубке мира. В 1996 году Третьяков становится бронзовым призером Олимпийских игр в Атланте. Далее — двукратным чемпион Европы и чемпион мира по греко-римской борьбе. Когда безоговорочный лидер, трехкратный олимпийский чемпиона Александр Карелин получил травму на одним из чемпионатов Европы, он передал капитанскую повязку Александру Третьякову. Тот выиграл финальную схватку досрочно. В настоящее время Третьяков — президент Федерации греко-римской борьбы Пермского края и депутат заксобрания региона. Саночник Альберт Демченко Родился в 1971 году в Чусовом Пермской области. С 1995 года в течение двадцати лет являлся членом сборной России по санному спорту. Большинство из них он был лидером всей сборной. Из-за плохого финансирования санного спорта в 90-е Альберт был вынужден подрабатывать торговлей свининой на рынке, так его отец разводил свиней. Также пермяку пришлось поработать водителем, грузчиком и плиточником. Демченко на сегодня является трехкратным серебряным призером Олимпиады (в 2006 и 2014 годах), двукратным серебряным призером чемпионата мира, четырехкратным чемпионом Европы и многократным чемпионом России. Также он возглавляет федерации бобслея Пермского края и ведет депутатскую деятельность в заксобрании региона. В 2025 году его назначили ректором Чайковской государственной академии физической культуры и спорта. Фигуристка в парном катании Татьяна Тотьмянина Родилась в 1981 году в Перми. Встала на коньки в четыре года. Мать работала на нескольких работах, чтобы обеспечить Татьяне всем необходимым для тренировок и соревнований. Ее наставником по хореографии стала бывшая балерина Пермского театра оперы и балета, что дало возможность развить грацию на льду. К 14 годам она начала побеждать на всех пермских соревнованиях и в 15 лет переехала в Санкт-Петербург, где ее партнером по танцам стал Максим Маринин. Несмотря на тяжелейшую травму, полученную в результате падения на тренировке с трехметровой высоты, Татьяна с Максимом стали Олимпийскими чемпионами в парном катании в Турине в 2006 году, пятикратными чемпионами Европы (2002?2006) и двукратными чемпионами мира (2004, 2005). После завершения спортивной карьеры принимала участие в различных ледовых шоу и вышла замуж за фигуриста Алексея Ягудина. Сейчас у них растут две дочери. Футболист Константин Зырянов Родился в 1977 году в Перми. Окончил футбольную школу клуба «Звезда» и в 1995 году оказался в составе только что созданного клуба «Амкар». Вместе с командой за пять лет прошел путь от третьей лиги до Первого дивизиона, куда пермяки пробились в 1999 году. По завершению сезона Зырянов перешел в «Торпедо», который тогда играл в Высшей лиге и боролся за место в еврокубках. В 2006 году он был уже одним из лучших игроков чемпионата России. В 2007 году он переходит в петербургский «Зенит». Тогда многие поклонники спортсмена скептически относились к этому, ведь на тот момент Зырянову было уже 29 лет. Но в марте 2008 года Зырянов завоевал суперкубок России, в мае — суперкубок УЕФА, а в июне добился бронзовых медалей Чемпионата Европы. Легкоатлетка Татьяна Томашова Родилась в 1975 году в Перми. Воспитанница пермского спортклуба «Дзержинец» всю жизнь специализировалась в беге на дистанции 1500 метров. В 2003 году она выиграла золото Чемпионата мира, год спустя — серебро Олимпиады в Афинах, в 2003 и 2005 годах она также выигрывает мировой чемпионат и Чемпионат Европы в 2006 году. В 2008 году Международная федерация легкой атлетики на три года отстранила женскую команду от участия во всех соревнованиях из-за подозрения в подмене допинг-проб. После дисквалификации Татьяна Томашова вернулась в спорт и отобралась на Олимпийские игры 2012 года, где заняла 4-е место на дистанции 1500 метров. Своими достижениями середины 2000-х она внесла свое имя в список самых значимых российских спортсменов. Фигурист в парном катании Максим Траньков Родился в 1983 году в Перми в семье профессиональных спортсменов. Начал заниматься фигурным катанием в четыре года в секции в пермском «Орленке». В начале 1990-х был принят в группу парного катания В 1999 году переехал в Санкт-Петербург. В 2005 году выиграл чемпионат мира среди юниоров в Канаде в паре с Марией Мухортовой. В 2010 году партнершей Максима Транькова по выступлениям стала Татьяна Волосожар. В настоящее время они женаты и воспитывают троих детей. Пара является дважды серебряными мировыми чемпионами, четырехкратными чемпионами Европы. В 2013 году в Лондоне они выиграли чемпионат мира. В 2014 году в Сочи завоевали две золотые медали зимней Олимпиады. На церемонии закрытия Игр Максим Траньков выступил в качестве знаменосца сборной России. Биатлонист Евгений Гараничев Родился в 1988 году в поселке Новоильинский Нытвенского района Пермского края. В детстве пошел в лыжную секцию, так как другой в поселке не было. А серьезно начал заниматься биатлоном уже в 20 лет и спустя три года получил три медали на международной Универсиаде. 13 февраля, свой день рождения, Гараничев занял третье место на пьедестале победителей на Олимпиаде 2014 года в Сочи, получив бронзу в индивидуальной гонке на 20 километров. Послеолимпийский период выдался также вполне успешным: два золота на Чемпионате Европы 2016 года, не говоря уже о множестве последующих серебряных и бронзовых медалей, а также несколько побед на этапах Кубка мира, где он однажды пробежал один лишний штрафной круг из-за своей невнимательности. О завершении карьеры Гараничев объявил в 2024 году. Хоккеист Матвей Мичков Родился в 2004 году в Кунгуре Пермской области. Чтобы развить таланты сына в игре, отец возил мальчика на тренировки в Пермь. С 10 лет Мичков жил и тренировался в Ярославле. В 2020 году принял участие в юношеских Олимпийских играх. Россия выиграла турнир после побед над Канадой, Данией, Финляндией и США. Матвей стал главной звездой турнира. В 2021 году юниорская сборная России завоевала серебряные медали на чемпионате мира. Мичкова снова признали лучшим. В ноябре 2021 года Мичков дебютировал в национальной сборной России в матче Кубка Карьяла в Финляндии, став самым юным игроком, когда-либо выступавшим за ледовую дружину СССР и России. В 2023 году с Мичковым подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз» (США). В 2025 году стал лучшим нападающим клуба за 30 лет, и сегодня является одним из самых известных российских хоккеистов в НХЛ. Баскетболист Сергей Кущенко Родился в 1961 году в поселке Новые Ляды под Пермью, учился в пермской школе № 129 в Перми, где записался в баскетбольную секцию местного дома спорта. В 1981 году в составе команды «Звезда» стал чемпионом Пермской области по баскетболу. Далее вместе с друзьями участвовал в чемпионатах облас­ти в составе команды «Грейт». Многие из баскетболистов добились успехов в бизнесе и решили вложить средства в создание нового баскетбольного клуба — «Урал-Грейт». Клуб под руководством Сергея Кущенко за несколько лет сумел достичь небывалых успехов, а в Перми началась «бас­кетбольная лихорадка». В 1999 году в Перми прошел Матч всех звезд России, который до этого принимали только столицы. В 2001 году «Урал-Грейт» завоевал титул чемпиона России, сбросив с вершины непобедимый до того ЦСКА. После второго чемпионства в 2002 году Кущенко покинул «Урал-Грейт», получив предложение… от столичного ЦСКА. В настоящее время спортсмен является президентом Единой лиги ВТБ.