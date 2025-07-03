03 июля 2025

Пермякам рассказали, как вести себя при атаке беспилотников. Инфографика

Пермское МЧС напомнило о правилах поведения при атаке беспилотников
© Служба новостей «URA.RU»
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Памятку о поведении при атаке БПЛА подготовило МЧС Пермского края
Памятку о поведении при атаке БПЛА подготовило МЧС Пермского края Фото:

В МЧС Пермского края поделились правилами поведения при атаке беспилотников. Карточки ведомство опубликовало в своих социальных сетях.

«Главное правило — не паниковать и не приближаться к нему. Напоминаем, что розыгрыши на тему взрывных устройств и обнаружения БПЛА уголовно наказуемы. Полиция легко находит „телефонных шутников“», — говорится в telegram-канале ведомства.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае объявлена беспилотная опасность. В аэропорту Большое Савино ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Лифтом при атаке БПЛА пользоваться нельзя
Лифтом при атаке БПЛА пользоваться нельзя
Фото:
В квартире нужно спрятаться в комнате без окон
В квартире нужно спрятаться в комнате без окон
Фото:
Упавший беспилотник нельзя трогать
Упавший беспилотник нельзя трогать
Фото:
При атаке нужно укрыться в здании
При атаке нужно укрыться в здании
Фото:

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В МЧС Пермского края поделились правилами поведения при атаке беспилотников. Карточки ведомство опубликовало в своих социальных сетях. «Главное правило — не паниковать и не приближаться к нему. Напоминаем, что розыгрыши на тему взрывных устройств и обнаружения БПЛА уголовно наказуемы. Полиция легко находит „телефонных шутников“», — говорится в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае объявлена беспилотная опасность. В аэропорту Большое Савино ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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