Памятку о поведении при атаке БПЛА подготовило МЧС Пермского края
В МЧС Пермского края поделились правилами поведения при атаке беспилотников. Карточки ведомство опубликовало в своих социальных сетях.
«Главное правило — не паниковать и не приближаться к нему. Напоминаем, что розыгрыши на тему взрывных устройств и обнаружения БПЛА уголовно наказуемы. Полиция легко находит „телефонных шутников“», — говорится в telegram-канале ведомства.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае объявлена беспилотная опасность. В аэропорту Большое Савино ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Лифтом при атаке БПЛА пользоваться нельзя
В квартире нужно спрятаться в комнате без окон
Упавший беспилотник нельзя трогать
При атаке нужно укрыться в здании
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