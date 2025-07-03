В центре Перми пропадает мобильный интернет

У пермяков не работают соцсети, мессенджеры и другие приложения
В центре Перми мобильный интернет работает с перебоями. На проблемы жалуются пользователи крупных операторов мобильной связи. Как фиксирует сервис Downdetector, за сутки зарегистрирована 1931 жалоба на перебои в работе связи и мобильного интернета.
«Не работает мобильный интернет „Мегафон“ в центре города. Не грузит социальные сети, мессенджеры и другие сайты», — сообщила читательница URA.RU.
Также о сбоях рассказали абоненты YOTA, МТС, TELE 2, «Т-Мобайл». Зайти в приложения у горожан получается, только подключившись к Wi-Fi.
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