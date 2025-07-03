03 июля 2025

В центре Перми пропадает мобильный интернет

© Служба новостей «URA.RU»
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У пермяков не работают соцсети, мессенджеры и другие приложения
У пермяков не работают соцсети, мессенджеры и другие приложения Фото:

В центре Перми мобильный интернет работает с перебоями. На проблемы жалуются пользователи крупных операторов мобильной связи. Как фиксирует сервис Downdetector, за сутки зарегистрирована 1931 жалоба на перебои в работе связи и мобильного интернета.

«Не работает мобильный интернет „Мегафон“ в центре города. Не грузит социальные сети, мессенджеры и другие сайты», — сообщила читательница URA.RU.

Также о сбоях рассказали абоненты YOTA, МТС, TELE 2, «Т-Мобайл». Зайти в приложения у горожан получается, только подключившись к Wi-Fi.

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В центре Перми мобильный интернет работает с перебоями. На проблемы жалуются пользователи крупных операторов мобильной связи. Как фиксирует сервис Downdetector, за сутки зарегистрирована 1931 жалоба на перебои в работе связи и мобильного интернета. «Не работает мобильный интернет „Мегафон“ в центре города. Не грузит социальные сети, мессенджеры и другие сайты», — сообщила читательница URA.RU. Также о сбоях рассказали абоненты YOTA, МТС, TELE 2, «Т-Мобайл». Зайти в приложения у горожан получается, только подключившись к Wi-Fi.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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