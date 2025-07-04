Бывшего замминистра МЧС отправили в колонию по двум уголовным статьям

Бывшего замглавы МЧС Барышева приговорили к трем годам колонии за мошенничество
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Павла Барышева отправили в колонию на три года по двум уголовным статьям
Павла Барышева отправили в колонию на три года по двум уголовным статьям Фото:

Бывший заместитель министра МЧС России Павел Барышев приговорен к трем годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере и фальсификацию доказательств. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Приговором суда Барышеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 200 тысяч рублей», — передает Следком в своем telegram-канале.

Следствием установлено, что Барышев в период с 2017 по 2019 годы подделал официальные документы, подтверждающие его право на получение жилого помещения. Эти документы были представлены в суд, в результате чего Барышев незаконно получил трехкомнатную квартиру в Московском регионе.

Своими действиями бывший чиновник причинил ущерб государству в особо крупном размере — до 20 миллионов рублей. Суд признал Барышева виновным по статьям за мошенничество в особо крупном размере и фальсификацию доказательств по гражданскому делу. 

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Бывший заместитель министра МЧС России Павел Барышев приговорен к трем годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере и фальсификацию доказательств. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. «Приговором суда Барышеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 200 тысяч рублей», — передает Следком в своем telegram-канале. Следствием установлено, что Барышев в период с 2017 по 2019 годы подделал официальные документы, подтверждающие его право на получение жилого помещения. Эти документы были представлены в суд, в результате чего Барышев незаконно получил трехкомнатную квартиру в Московском регионе. Своими действиями бывший чиновник причинил ущерб государству в особо крупном размере — до 20 миллионов рублей. Суд признал Барышева виновным по статьям за мошенничество в особо крупном размере и фальсификацию доказательств по гражданскому делу. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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