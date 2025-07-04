Бывшего замминистра МЧС отправили в колонию по двум уголовным статьям

Бывший заместитель министра МЧС России Павел Барышев приговорен к трем годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере и фальсификацию доказательств. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
«Приговором суда Барышеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 200 тысяч рублей», — передает Следком в своем telegram-канале.
Следствием установлено, что Барышев в период с 2017 по 2019 годы подделал официальные документы, подтверждающие его право на получение жилого помещения. Эти документы были представлены в суд, в результате чего Барышев незаконно получил трехкомнатную квартиру в Московском регионе.
Своими действиями бывший чиновник причинил ущерб государству в особо крупном размере — до 20 миллионов рублей. Суд признал Барышева виновным по статьям за мошенничество в особо крупном размере и фальсификацию доказательств по гражданскому делу.
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