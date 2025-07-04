Топ самых высокооплачиваемых вакансий для подработки летом в Перми

Пермякам предлагают получать до 250 тысяч рублей за летнюю подработку
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Зарплаты выше 100 000 рублей предлагают пермякам на подработке
Зарплаты выше 100 000 рублей предлагают пермякам на подработке Фото:

Помощнику в команде логистики IT-сети в Перми готовы платить до 254 500 рублей в месяц. О других вариантах высокооплачиваемой подработки на лето рассказали URA.RU в сервисе онлайн-рекрутинга hh.ru.

«Утреннему сотруднику/помощнику в команде логистики компании IT-сети предлагают зарплату до 254 500 рублей. Кладовщик может рассчитывать на зарплату от 185 000 до 235 000 рублей. Преподавателю испанского языка, работающему онлайн, может заработать до 172 000 рублей», — рассказали URA.RU.

Высокие зарплаты также предлагают начинающему сканировщику заказов на пункте выдачи (до 156 000 рублей) и курьеру на легкие заказы (до 120 000 рублей). Водителю на своем авто готовы предложить от 110 000 рублей.

Мастер по ремонту бытовой техники за месяц заработает от 100 000 рублей. В топе по зарплате также вакансии помощника в логистике (от 98 000 до 126 000 рублей), пешего или велокурьера (до 96 720 рублей) и расклейщика (от 70 000 до 100 000 рублей).

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Помощнику в команде логистики IT-сети в Перми готовы платить до 254 500 рублей в месяц. О других вариантах высокооплачиваемой подработки на лето рассказали URA.RU в сервисе онлайн-рекрутинга hh.ru. «Утреннему сотруднику/помощнику в команде логистики компании IT-сети предлагают зарплату до 254 500 рублей. Кладовщик может рассчитывать на зарплату от 185 000 до 235 000 рублей. Преподавателю испанского языка, работающему онлайн, может заработать до 172 000 рублей», — рассказали URA.RU. Высокие зарплаты также предлагают начинающему сканировщику заказов на пункте выдачи (до 156 000 рублей) и курьеру на легкие заказы (до 120 000 рублей). Водителю на своем авто готовы предложить от 110 000 рублей. Мастер по ремонту бытовой техники за месяц заработает от 100 000 рублей. В топе по зарплате также вакансии помощника в логистике (от 98 000 до 126 000 рублей), пешего или велокурьера (до 96 720 рублей) и расклейщика (от 70 000 до 100 000 рублей).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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