Министр обороны США Пит Хегсет принял решение прекратить поставки ряда видов вооружений Украине, что вызвало резкое недовольство среди членов Конгресса. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в американском парламенте. Там считают, что в целом тот намерен прекратить поддержку Киеву.
«Повторяющиеся критические замечания Хегсета в адрес Украины могут указывать на то, что он использует это решение как предлог для прекращения поддержки Украины в политических целях», — отметил источник издания в Конгрессе. По информации журналистов, инициатива главы Пентагона вызвала «гнев республиканцев» и привела к «неразберихе на Капитолийском холме».
Ранее, 10 июня, Пит Хегсет объявил о сокращении финансирования Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Этот шаг стал одним из ключевых изменений в политике Вашингтона по отношению к поддержке Киева. На этом фоне вице-президент США Джей Ди Вэнс также раскритиковал прежние подходы к финансированию, заявив, что за время администрации Джо Байдена Украина получила 300 миллиардов долларов, однако сам президент так и не предпринял усилий для достижения дипломатического урегулирования конфликта.
Ранее США уже сократили военную поддержку Украины, ограничившись выполнением прежних обязательств и передав приоритет помощи Израилю. По данным The Telegraph, Киев оказался в ситуации, когда ему необходимо искать новые источники поддержки или развивать собственное производство вооружений.
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