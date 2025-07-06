Политолог озвучил макроцель БРИКС

Члены БРИКС хотят создать механизмы торговли, не связанные с Западом
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Политолог Алексей Малинин озвучил макроцель БРИКС
Политолог Алексей Малинин озвучил макроцель БРИКС Фото:

Главная цель БРИКС — создать альтернативные механизмы торговли, не связанные с западными системами. Об этом в интервью URA.RU рассказал соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества, политолог Алексей Малинин.

«Важная амбициозная цель — создать альтернативные механизмы торговли, которые не были бы привязаны к западным платежным системам, банковским структурам и страховым механизмам. Макроцель БРИКС — обеспечить такую инфраструктуру. Эта инфраструктура будет независима от каких-либо западных институций, которые сейчас так или иначе влияют на мировую торговлю», — отметил Малинин.

Саммит БРИКС стартует 6 июля в бразильском Рио-де-Жанейро. Он будет идти два дня. Россию на саммите представит глава МИД Сергей Лавров. В 2024 году саммит БРИКС состоялся в Казани, на который приехали лидеры почти 20 государств.

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Главная цель БРИКС — создать альтернативные механизмы торговли, не связанные с западными системами. Об этом в интервью URA.RU рассказал соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества, политолог Алексей Малинин. «Важная амбициозная цель — создать альтернативные механизмы торговли, которые не были бы привязаны к западным платежным системам, банковским структурам и страховым механизмам. Макроцель БРИКС — обеспечить такую инфраструктуру. Эта инфраструктура будет независима от каких-либо западных институций, которые сейчас так или иначе влияют на мировую торговлю», — отметил Малинин. Саммит БРИКС стартует 6 июля в бразильском Рио-де-Жанейро. Он будет идти два дня. Россию на саммите представит глава МИД Сергей Лавров. В 2024 году саммит БРИКС состоялся в Казани, на который приехали лидеры почти 20 государств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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