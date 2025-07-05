Юрист предупредил о штрафах за обработку дачи от вредителей

Юрист Харди: за неправильное применение химикатов дачникам грозит штраф
© Служба новостей «URA.RU»
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Дачникам нельзя использовать пестициды, предназначенные для сельского хозяйства
Дачникам нельзя использовать пестициды, предназначенные для сельского хозяйства Фото:

Дачников в России могут оштрафовать за неправильное использование химикатов для обработки участков, сообщил юрист Тимур Харди. По его словам, нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами влечет административную ответственность — размер штрафа составляет от 1 до 2 тысяч рублей.

Эксперт уточнил, что перед применением любых препаратов необходимо внимательно изучить инструкцию и убедиться, что средство разрешено для использования в личных подсобных хозяйствах. «Дачникам нельзя использовать пестициды, предназначенные исключительно для профессионалов или сельского хозяйства. Несоблюдение этих правил грозит штрафом от 1 до 2 тысяч рублей», — сообщил Харди агентству «Прайм».

Юрист также напомнил, что в России существует официальный перечень разрешенных к применению пестицидов и агрохимикатов, прошедших государственную регистрацию. Найти этот каталог можно на сайте Минсельхоза РФ. Ответственность наступает и за использование препаратов, не прошедших регистрацию, а также за неправильное применение одобренных средств.

Харди отметил, что санкции ужесточаются в случае порчи земель: штраф может достигать от 3 до 5 тысяч рублей. Если участок расположен рядом с источниками питьевой воды, а дачник применил запрещенные или не предусмотренные инструкцией химикаты, сумма штрафа возрастает — от 3 до 20 тысяч рублей.

В Роспотребнадзоре предупредили граждан о риске, связанном с употреблением и контактом с ядовитыми растениями и ягодами, особенно в летний сезон. Некоторые из них способны вызвать серьезные отравления или ожоги. Ведомство рекомендует избегать соприкосновения с такими растениями, как ягоды дафны, вороний глаз, ландыш, а также борщевик Сосновского.

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Дачников в России могут оштрафовать за неправильное использование химикатов для обработки участков, сообщил юрист Тимур Харди. По его словам, нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами влечет административную ответственность — размер штрафа составляет от 1 до 2 тысяч рублей. Эксперт уточнил, что перед применением любых препаратов необходимо внимательно изучить инструкцию и убедиться, что средство разрешено для использования в личных подсобных хозяйствах. «Дачникам нельзя использовать пестициды, предназначенные исключительно для профессионалов или сельского хозяйства. Несоблюдение этих правил грозит штрафом от 1 до 2 тысяч рублей», — сообщил Харди агентству «Прайм». Юрист также напомнил, что в России существует официальный перечень разрешенных к применению пестицидов и агрохимикатов, прошедших государственную регистрацию. Найти этот каталог можно на сайте Минсельхоза РФ. Ответственность наступает и за использование препаратов, не прошедших регистрацию, а также за неправильное применение одобренных средств. Харди отметил, что санкции ужесточаются в случае порчи земель: штраф может достигать от 3 до 5 тысяч рублей. Если участок расположен рядом с источниками питьевой воды, а дачник применил запрещенные или не предусмотренные инструкцией химикаты, сумма штрафа возрастает — от 3 до 20 тысяч рублей. В Роспотребнадзоре предупредили граждан о риске, связанном с употреблением и контактом с ядовитыми растениями и ягодами, особенно в летний сезон. Некоторые из них способны вызвать серьезные отравления или ожоги. Ведомство рекомендует избегать соприкосновения с такими растениями, как ягоды дафны, вороний глаз, ландыш, а также борщевик Сосновского.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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