Юрист предупредил о штрафах за обработку дачи от вредителей

Дачников в России могут оштрафовать за неправильное использование химикатов для обработки участков, сообщил юрист Тимур Харди. По его словам, нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами влечет административную ответственность — размер штрафа составляет от 1 до 2 тысяч рублей.
Эксперт уточнил, что перед применением любых препаратов необходимо внимательно изучить инструкцию и убедиться, что средство разрешено для использования в личных подсобных хозяйствах. «Дачникам нельзя использовать пестициды, предназначенные исключительно для профессионалов или сельского хозяйства. Несоблюдение этих правил грозит штрафом от 1 до 2 тысяч рублей», — сообщил Харди агентству «Прайм».
Юрист также напомнил, что в России существует официальный перечень разрешенных к применению пестицидов и агрохимикатов, прошедших государственную регистрацию. Найти этот каталог можно на сайте Минсельхоза РФ. Ответственность наступает и за использование препаратов, не прошедших регистрацию, а также за неправильное применение одобренных средств.
Харди отметил, что санкции ужесточаются в случае порчи земель: штраф может достигать от 3 до 5 тысяч рублей. Если участок расположен рядом с источниками питьевой воды, а дачник применил запрещенные или не предусмотренные инструкцией химикаты, сумма штрафа возрастает — от 3 до 20 тысяч рублей.
В Роспотребнадзоре предупредили граждан о риске, связанном с употреблением и контактом с ядовитыми растениями и ягодами, особенно в летний сезон. Некоторые из них способны вызвать серьезные отравления или ожоги. Ведомство рекомендует избегать соприкосновения с такими растениями, как ягоды дафны, вороний глаз, ландыш, а также борщевик Сосновского.
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