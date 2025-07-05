Глава Чувашии рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ

В Чувашии дрон ВСУ повредил строящийся склад
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ВСУ атаковали Чувашию
ВСУ атаковали Чувашию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сегодня утром в Чувашии была зафиксирована атака двумя украинскими беспилотниками. В результате своевременного реагирования экстренных служб удалось избежать жертв и серьезных разрушений. Об этом сообщил глава Республики Олег Николаев.

«Один дрон упал на крышу пустующего здания АО „ВНИИР“, производство на котором приостановлено после предыдущей атаки в июне текущего года, второй повредил строящийся склад на Лапсарском проезде», — написал Николаев в telegram-канале. По его словам, все службы переведены в усиленный режим работы и ситуация находится под полным контролем.

АО «ВНИИР» уже подвергалось атаке украинских беспилотников в июне 2025 года, после чего предприятие приостановило свою работу. Тогда дроны также падали в сельской местности Чебоксарского и Красноармейского округов, не представляя угрозы для жителей. Власти региона регулярно переводят экстренные службы в усиленный режим и призывают граждан сохранять спокойствие.

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Сегодня утром в Чувашии была зафиксирована атака двумя украинскими беспилотниками. В результате своевременного реагирования экстренных служб удалось избежать жертв и серьезных разрушений. Об этом сообщил глава Республики Олег Николаев. «Один дрон упал на крышу пустующего здания АО „ВНИИР“, производство на котором приостановлено после предыдущей атаки в июне текущего года, второй повредил строящийся склад на Лапсарском проезде», — написал Николаев в telegram-канале. По его словам, все службы переведены в усиленный режим работы и ситуация находится под полным контролем. АО «ВНИИР» уже подвергалось атаке украинских беспилотников в июне 2025 года, после чего предприятие приостановило свою работу. Тогда дроны также падали в сельской местности Чебоксарского и Красноармейского округов, не представляя угрозы для жителей. Власти региона регулярно переводят экстренные службы в усиленный режим и призывают граждан сохранять спокойствие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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