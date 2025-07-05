Российские бойцы взяли в плен в Сумской области женщину-оператора БПЛА

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Российский боец заявил, что военнослужащая ВСУ при задержании была невменяема
Российский боец заявил, что военнослужащая ВСУ при задержании была невменяема Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие взяли в плен женщину — оператора БПЛА Вооруженных сил Украины в Сумской области. Об этом сообщил командир группы отряда «Шторм» 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным Пятнашка. По его словам, пленная находилась в неадекватном состоянии.

«Ребята взяли в плен женщину-бплашницу. В состоянии, я не знаю, опьянения, что ли, такого-то или наркотических веществ, ну, невменяемая", — заявил Пятнашка. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, при задержании женщина сама призналась, что служит в подразделении операторов беспилотников ВСУ. Он также рассказал, что во время попытки вывести пленную к российским позициям подразделение попало под минометный огонь со стороны украинских войск. В результате этого инцидента женщину не удалось доставить на российскую сторону.

Ранее во время операции в ДНР российский военнослужащий убедил двоих боевиков ВСУ сдаться в плен без единого выстрела. Украинские бойцы добровольно сложили оружие, решив сдаться, чтобы вернуться к своим семьям.

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Российские военнослужащие взяли в плен женщину — оператора БПЛА Вооруженных сил Украины в Сумской области. Об этом сообщил командир группы отряда «Шторм» 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным Пятнашка. По его словам, пленная находилась в неадекватном состоянии. «Ребята взяли в плен женщину-бплашницу. В состоянии, я не знаю, опьянения, что ли, такого-то или наркотических веществ, ну, невменяемая", — заявил Пятнашка. Его слова приводит РИА Новости. По его словам, при задержании женщина сама призналась, что служит в подразделении операторов беспилотников ВСУ. Он также рассказал, что во время попытки вывести пленную к российским позициям подразделение попало под минометный огонь со стороны украинских войск. В результате этого инцидента женщину не удалось доставить на российскую сторону. Ранее во время операции в ДНР российский военнослужащий убедил двоих боевиков ВСУ сдаться в плен без единого выстрела. Украинские бойцы добровольно сложили оружие, решив сдаться, чтобы вернуться к своим семьям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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