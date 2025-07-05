«Ноги не держат»: солистка группы «Блестящие» рассказала, как их заблокировали в самолете на три часа

Певица Надежда Ручка: нас держат в самолете больше трех часов
© Служба новостей «URA.RU»
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Группа «Блестящие» оказалась «заложницей» в самолете
Группа «Блестящие» оказалась «заложницей» в самолете Фото:

Группа «Блестящие» уже больше трех часов сидит в самолете, прилетевшем в Москву из Тюмени. В аэропорту случился транспортный коллапс. В беседе с URA.RU солистка коллектива Надежда Ручка рассказала, как сейчас обстоят дела.

«Мы должны были прилететь в три часа дня. Была задержка минут на 20. И вот с тех пор мы сидим в самолете. Бортпроводники предлагают нам водичку. Читала в новостях, что такая ситуация возникла из-за ветра. Сегодня многие застряли в аэропорту, наши друзья из группы "Динамит" тоже страдают», — говорит певица.

Ручка сообщила, что из-за задержки часть пассажиров опоздали на поезд, который у них дальше был по плану. При этом сама певица не намерена подавать в суд на авиакомпанию — она считает, что в данной ситуации ничьей вины нет. «Я уже ничего не планирую, хочу, чтобы меня выпустили, меня уже ноги не держат», — поделилась артистка.

Во время разговора с агентством командир авиалайнера по громкой связи сообщил, что к самолету подали автобус. В ближайшее время группа должна «оказаться на свободе».

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Группа «Блестящие» уже больше трех часов сидит в самолете, прилетевшем в Москву из Тюмени. В аэропорту случился транспортный коллапс. В беседе с URA.RU солистка коллектива Надежда Ручка рассказала, как сейчас обстоят дела. Ручка сообщила, что из-за задержки часть пассажиров опоздали на поезд, который у них дальше был по плану. При этом сама певица не намерена подавать в суд на авиакомпанию — она считает, что в данной ситуации ничьей вины нет. «Я уже ничего не планирую, хочу, чтобы меня выпустили, меня уже ноги не держат», — поделилась артистка. Во время разговора с агентством командир авиалайнера по громкой связи сообщил, что к самолету подали автобус. В ближайшее время группа должна «оказаться на свободе».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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