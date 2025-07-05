05 июля 2025

Медведев пригрозил генсеку НАТО cибирским лагерем и посоветовал учить русский

© Служба новостей «URA.RU»
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Медведев резко ответил Рютте про российскую угрозу
Медведев резко ответил Рютте про российскую угрозу Фото:

Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте необходимо выучить русский язык. Ему он может пригодиться в лагере в Сибири. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в социальной сети X, комментируя реплику европейского политика о возможном участии России в конфликте между Китаем и Тайванем.

«Рютте явно перебрал волшебных грибов, любимых голландцами. Он видит сговор между Китаем и Россией по поводу Тайваня, а затем российское нападение на Европу. Но он прав в одном: ему следует выучить русский язык. Это может пригодиться в сибирском лагере», — написал Медведев.

Ранее Марк Рютте в интервью New York Times предположил, что в случае эскалации конфликта вокруг Тайваня Китай может обратиться к России за поддержкой для отвлечения США. При этом Москва якобы может рассмотреть вариант нападения на территорию НАТО. Российские власти, в свою очередь, неоднократно опровергали подобные обвинения, заявляя, что сотрудничество Москвы и Пекина не направлено против третьих стран, а заявления о «российской угрозе» используются Западом для увеличения военных расходов.

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Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте необходимо выучить русский язык. Ему он может пригодиться в лагере в Сибири. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в социальной сети X, комментируя реплику европейского политика о возможном участии России в конфликте между Китаем и Тайванем. «Рютте явно перебрал волшебных грибов, любимых голландцами. Он видит сговор между Китаем и Россией по поводу Тайваня, а затем российское нападение на Европу. Но он прав в одном: ему следует выучить русский язык. Это может пригодиться в сибирском лагере», — написал Медведев. Ранее Марк Рютте в интервью New York Times предположил, что в случае эскалации конфликта вокруг Тайваня Китай может обратиться к России за поддержкой для отвлечения США. При этом Москва якобы может рассмотреть вариант нападения на территорию НАТО. Российские власти, в свою очередь, неоднократно опровергали подобные обвинения, заявляя, что сотрудничество Москвы и Пекина не направлено против третьих стран, а заявления о «российской угрозе» используются Западом для увеличения военных расходов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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