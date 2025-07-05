Медведев пригрозил генсеку НАТО cибирским лагерем и посоветовал учить русский

Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте необходимо выучить русский язык. Ему он может пригодиться в лагере в Сибири. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в социальной сети X, комментируя реплику европейского политика о возможном участии России в конфликте между Китаем и Тайванем.
«Рютте явно перебрал волшебных грибов, любимых голландцами. Он видит сговор между Китаем и Россией по поводу Тайваня, а затем российское нападение на Европу. Но он прав в одном: ему следует выучить русский язык. Это может пригодиться в сибирском лагере», — написал Медведев.
Ранее Марк Рютте в интервью New York Times предположил, что в случае эскалации конфликта вокруг Тайваня Китай может обратиться к России за поддержкой для отвлечения США. При этом Москва якобы может рассмотреть вариант нападения на территорию НАТО. Российские власти, в свою очередь, неоднократно опровергали подобные обвинения, заявляя, что сотрудничество Москвы и Пекина не направлено против третьих стран, а заявления о «российской угрозе» используются Западом для увеличения военных расходов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.