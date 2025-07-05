05 июля 2025

Маск заявил, что изменил свое мнение о Трампе из-за дефицита бюджета

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По мнению Маска, политика президента США приведет страну к банкротству
По мнению Маска, политика президента США приведет страну к банкротству Фото:
новость из сюжета
Дональд Трамп и Илон Маск поссорились и начали поливать друг друга грязью

Предприниматель Илон Маск изменил свое отношение к президенту США Дональду Трампу из-за политики американского лидера, которая, по его мнению, ведет к росту дефицита бюджета страны. Об этом бизнесмен заявил в социальной сети X, отвечая на вопрос пользователя о причинах перемены своего мнения.

«Увеличение дефицита с достигнутого при [экс-президенте США Джо] Байдене безумного показателя в 2 трлн долларов до 2,5 трлн долларов. Это приведет страну к банкротству», — написал Маск в своем аккаунте. 

До недавнего времени Илон Маск занимал пост координатора ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) и имел статус госслужащего США с особым статусом, работая на общественных началах. Он входил в число ближайших советников главы государства.

Ранее Илон Маск уже вступал в публичные споры с Дональдом Трампом, критикуя его законопроекты о государственных расходах и налогах. После этого президент США упрекал бизнесмена в зависимости от государственных субсидий и даже предполагал его возвращение в Южную Африку.

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Предприниматель Илон Маск изменил свое отношение к президенту США Дональду Трампу из-за политики американского лидера, которая, по его мнению, ведет к росту дефицита бюджета страны. Об этом бизнесмен заявил в социальной сети X, отвечая на вопрос пользователя о причинах перемены своего мнения. «Увеличение дефицита с достигнутого при [экс-президенте США Джо] Байдене безумного показателя в 2 трлн долларов до 2,5 трлн долларов. Это приведет страну к банкротству», — написал Маск в своем аккаунте.  До недавнего времени Илон Маск занимал пост координатора ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) и имел статус госслужащего США с особым статусом, работая на общественных началах. Он входил в число ближайших советников главы государства. Ранее Илон Маск уже вступал в публичные споры с Дональдом Трампом, критикуя его законопроекты о государственных расходах и налогах. После этого президент США упрекал бизнесмена в зависимости от государственных субсидий и даже предполагал его возвращение в Южную Африку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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