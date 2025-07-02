Поссорившийся с Трампом Маск похвалил его за решение международных конфликтов

Американский предприниматель Илон Маск выразил признательность своему некогда другу — главе США Дональду Трампу — за его усилия по урегулированию серьезных международных конфликтов. Ранее они повздорили из-за критики Маска в сторону законопроекта о госрасходах.
«Отдам должное. Дональд Трамп успешно разрешил несколько серьезных конфликтов в мире», — написал Маск в своем аккаунте в соцсети Х.
Глава Штатов, комментируя негативную оценку бизнесменом законопроекта о государственных расходах и налогах, заявил, что без получения субсидий Маску придется прекратить свою деятельность. В таком случае он вернется в родную Южную Африку (Илон Маск стал гражданином США в 2002 году). В ответ на подобное предприниматель сообщил, что, несмотря на искушение, не будет усугублять отношения с американским президентом.
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