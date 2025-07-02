Поссорившийся с Трампом Маск похвалил его за решение международных конфликтов

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Илон Маск отдал должное Трампу за решение им некоторых мировых конфликтов
Илон Маск отдал должное Трампу за решение им некоторых мировых конфликтов Фото:
новость из сюжета
Дональд Трамп и Илон Маск поссорились и начали поливать друг друга грязью

Американский предприниматель Илон Маск выразил признательность своему некогда другу — главе США Дональду Трампу — за его усилия по урегулированию серьезных международных конфликтов. Ранее они повздорили из-за критики Маска в сторону законопроекта о госрасходах. 

«Отдам должное. Дональд Трамп успешно разрешил несколько серьезных конфликтов в мире», — написал Маск в своем аккаунте в соцсети Х. 

Глава Штатов, комментируя негативную оценку бизнесменом законопроекта о государственных расходах и налогах, заявил, что без получения субсидий Маску придется прекратить свою деятельность. В таком случае он вернется в родную Южную Африку (Илон Маск стал гражданином США в 2002 году). В ответ на подобное предприниматель сообщил, что, несмотря на искушение, не будет усугублять отношения с американским президентом. 

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Американский предприниматель Илон Маск выразил признательность своему некогда другу — главе США Дональду Трампу — за его усилия по урегулированию серьезных международных конфликтов. Ранее они повздорили из-за критики Маска в сторону законопроекта о госрасходах.  «Отдам должное. Дональд Трамп успешно разрешил несколько серьезных конфликтов в мире», — написал Маск в своем аккаунте в соцсети Х.  Глава Штатов, комментируя негативную оценку бизнесменом законопроекта о государственных расходах и налогах, заявил, что без получения субсидий Маску придется прекратить свою деятельность. В таком случае он вернется в родную Южную Африку (Илон Маск стал гражданином США в 2002 году). В ответ на подобное предприниматель сообщил, что, несмотря на искушение, не будет усугублять отношения с американским президентом. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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