В Нефтеюганске (ХМАО) в квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома в 16-ом А микрорайоне произошел пожар. Спасатели эвакуировали 10 человек, еще восьмерых вывели из задымленной зоны, включая двоих детей. Помимо этого есть пострадавший, сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО.
«Сегодня утром в 08:51 поступило сообщение о пожаре в квартире на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома в 16-ом А микрорайоне… Пожарными эвакуировано 10 жильцов, еще восемь человек, в том числе два ребенка, выведены из задымленной зоны в спасутройствах. Пострадавший в результате пожара мужчина передан бригаде скорой помощи», — написано в telegram-канале ведомства.
Сообщили пожарным о возгорании поздно: на момент прибытия наблюдалось сильное и плотное задымление, с балкона седьмого этажа кричал и просил о помощи мужчина, а пожарная техника не могла проехать из-за плотно припаркованных автомобилей. Огонь повредил коридор, мебель и натяжные потолки на площади в 35 квадратных метров. На пожаре работали 18 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента.
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