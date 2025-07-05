05 июля 2025
04 июля 2025

В ХМАО из пожара в многоэтажке эвакуировали 18 человек, есть пострадавший. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные спасли двоих детей из задымленной зоны
Пожарные спасли двоих детей из задымленной зоны Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) в квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома в 16-ом А микрорайоне произошел пожар. Спасатели эвакуировали 10 человек, еще восьмерых вывели из задымленной зоны, включая двоих детей. Помимо этого есть пострадавший, сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО.

«Сегодня утром в 08:51 поступило сообщение о пожаре в квартире на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома в 16-ом А микрорайоне… Пожарными эвакуировано 10 жильцов, еще восемь человек, в том числе два ребенка, выведены из задымленной зоны в спасутройствах. Пострадавший в результате пожара мужчина передан бригаде скорой помощи», — написано в telegram-канале ведомства.

Сообщили пожарным о возгорании поздно: на момент прибытия наблюдалось сильное и плотное задымление, с балкона седьмого этажа кричал и просил о помощи мужчина, а пожарная техника не могла проехать из-за плотно припаркованных автомобилей. Огонь повредил коридор, мебель и натяжные потолки на площади в 35 квадратных метров. На пожаре работали 18 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента.

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В Нефтеюганске (ХМАО) в квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома в 16-ом А микрорайоне произошел пожар. Спасатели эвакуировали 10 человек, еще восьмерых вывели из задымленной зоны, включая двоих детей. Помимо этого есть пострадавший, сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО. «Сегодня утром в 08:51 поступило сообщение о пожаре в квартире на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома в 16-ом А микрорайоне… Пожарными эвакуировано 10 жильцов, еще восемь человек, в том числе два ребенка, выведены из задымленной зоны в спасутройствах. Пострадавший в результате пожара мужчина передан бригаде скорой помощи», — написано в telegram-канале ведомства. Сообщили пожарным о возгорании поздно: на момент прибытия наблюдалось сильное и плотное задымление, с балкона седьмого этажа кричал и просил о помощи мужчина, а пожарная техника не могла проехать из-за плотно припаркованных автомобилей. Огонь повредил коридор, мебель и натяжные потолки на площади в 35 квадратных метров. На пожаре работали 18 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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