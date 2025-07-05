05 июля 2025

Челябинский депутат Госдумы Лантратова проверила социальные объекты ДНР

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Депутат приехала в Ясиноватую
Депутат приехала в Ясиноватую Фото:

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова проверила ход восстановления социальных объектов в городах ДНР, подшефных Челябинской области. Об этом депутат сообщила в социальных сетях. 

«Челябинская область с первых дней специальной военной операции оказывает помощь нашим соотечественникам, взяв шефство над Ясиноватой, Волновахой, Макеевкой и Авдеевкой. Губернатор региона Алексей Текслер лично приезжал четыре раза в подшефные города, посещал восстанавливаемые объекты», — отметила Лантратова у себя в telegram-канале.

По ее словам, особое внимание уделяется восстановлению детских садов, школ, спортивных и игровых площадок. Она подчеркнула, что дети долгое время жили под обстрелами и в условиях постоянной опасности, поэтому сейчас особенно важно создать для них безопасные и современные условия для учебы и досуга.

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Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова проверила ход восстановления социальных объектов в городах ДНР, подшефных Челябинской области. Об этом депутат сообщила в социальных сетях.  «Челябинская область с первых дней специальной военной операции оказывает помощь нашим соотечественникам, взяв шефство над Ясиноватой, Волновахой, Макеевкой и Авдеевкой. Губернатор региона Алексей Текслер лично приезжал четыре раза в подшефные города, посещал восстанавливаемые объекты», — отметила Лантратова у себя в telegram-канале. По ее словам, особое внимание уделяется восстановлению детских садов, школ, спортивных и игровых площадок. Она подчеркнула, что дети долгое время жили под обстрелами и в условиях постоянной опасности, поэтому сейчас особенно важно создать для них безопасные и современные условия для учебы и досуга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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