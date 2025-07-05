Челябинский депутат Госдумы Лантратова проверила социальные объекты ДНР

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова проверила ход восстановления социальных объектов в городах ДНР, подшефных Челябинской области. Об этом депутат сообщила в социальных сетях.
«Челябинская область с первых дней специальной военной операции оказывает помощь нашим соотечественникам, взяв шефство над Ясиноватой, Волновахой, Макеевкой и Авдеевкой. Губернатор региона Алексей Текслер лично приезжал четыре раза в подшефные города, посещал восстанавливаемые объекты», — отметила Лантратова у себя в telegram-канале.
По ее словам, особое внимание уделяется восстановлению детских садов, школ, спортивных и игровых площадок. Она подчеркнула, что дети долгое время жили под обстрелами и в условиях постоянной опасности, поэтому сейчас особенно важно создать для них безопасные и современные условия для учебы и досуга.
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